Toulouse : la galère des naufragés du métro

La ligne B du métro est toujours fermée entre Ramonville et Saint-Michel alors que les travaux de maintenance sont en cours. Pour les habitants du sud-est toulousain, cela devient compliqué, privés de métro pour rentrer chez eux, aller à l'université ou ne pas arriver en retard au travail.

Les opérations de maintenance se poursuivent du côté de Tisséo, quelques jours après la rupture d'une canalisation. Dans la station de métro Saint-Agne les opérations de pompage de l'eau sont terminées. Il va maintenant falloir sécher les équipements électriques et remplacer ce qui fonctionne plus. La station est d'ailleurs fermée pour une durée indéterminée.

Pour ce qui est du trafic, la ligne B du métro ne fonctionne pas normalement : des rames ne circulent qu'entre Saint-Michel Marcel Lander et Borderouge. Jusqu'à la station de Ramonville, le trafic est interrompu dans les deux sens. Au mieux, Tisséo prévoit un retour du service normal sur la ligne B le lundi 16 janvier.

Changements des lignes de bus

Pour compenser, Tisséo a renforcé les lignes de bus sur le secteur :

Les lignes de bus sont renforcées pour amortir la perte du métro dans les transports toulousains © Radio France - Stéphane Garcia

Casse-tête pour les habitants du sud-est toulousain

Le terminus de Ramonville, là où des milliers de personnes viennent se garer tous les jours au niveau des parking relais pour ensuite prendre les transports en commun, prend ces derniers jours prend des allures de gare routière. Quand certains voyageurs ont la mauvaise surprise de trouver face à eux porte close, d'autres galèrent à comprendre quel bus choisir, quelle correspondance prendre. "Pour l'instant ça va, soupire Bénédicte, 46 ans. Mais au bout d'un moment ça va commencer à devenir compliqué. On perd 30 minutes le matin et 30 le soir, en plus dans les transports, ça fait beaucoup."

D'autant que pour d'autres usagers le problème est simplement qu'ils n'ont pas accès au machine automatique, à l'intérieur de la station de métro fermée. Impossible par exemple de recharger leur abonnement pour les transports en commun. Pour régler ce problème et permettre l'accès au distributeurs automatiques, Tisséo va ouvrir (à partir de ce jeudi 12 novembre) la station aux heures de pointe, entre 7h et 9h et 16h et 19h. Sous les yeux d'un agent, pour permettre d'accéder aux machines.