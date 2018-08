Toulouse : la ligne A du métro réouvre avec des travaux bien avancés

Par Théo Caubel, France Bleu Occitanie

Après 6 semaines interruption, la ligne principale du métro toulousain circule à nouveau depuis le lundi 27 août. Les travaux pour doubler sa capacité d'accueil d'ici fin 2019 sont dans les temps. Et chez Tisséo, on l'assure le plus dur du chantier est désormais passé.