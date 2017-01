Toulouse : La ligne B du métro amputée jusqu’à lundi prochain !

Finalement les dégâts causés par la rupture de canalisation lundi sont plus importants que prévus. Tisséo maintient le terminus de la ligne B à Saint-Michel. C’est une course contre la montre qui est engagée par la régie toulousaine des transports.

D’abord mercredi, puis jeudi et finalement lundi. La ligne B du métro ne devrait pas être rétablie sur tout son tracé avant le 16 janvier dans le meilleur des cas.

La colonne vertébrale du métro très endommagée

Au lendemain de la fuite qui a noyé la station Saint-Agne, les agents découvrent l’ampleur des dégâts. Ce mardi ils pompaient encore les résidus des 800 mètres cubes d’eau qui se sont infiltrés dans les sous-sols. Il restait encore beaucoup d’eau sous les quais. Mais c’est surtout la colonne vertébrale du métro qui est la plus touchée, ce que l’on appelle « le tapis » dans le jargon technique. Le lieu le long des rails qui rassemble tout le dispositif pour commander une rame (vitesse, frein ou ouverture des portes). Cette pièce maîtresse du métro a passé plus de deux heures sous l’eau et semble endommagée sur 800m.

La station Saint-Agne fermée pour une durée indéterminée

Les équipes de Tisséo doivent donc tout changer mais pour cela il faut recevoir toutes les pièces, les poser, effectuer des tests et attendre le feu vert des services de l’Etat pour refaire passer les rames. Voilà pourquoi la régie se donne jusqu’à lundi pour tout remettre en état. Une cinquantaine d’agents sont mobilisés nuit et jour en plus des équipes de maintenance habituelles. Une fois ce « tapis » réparé, il faudra remettre en état la station Saint-Agne elle-même. Sa réouverture avait été envisagée d'ici début février, désormais Tisséo ne donne plus aucune date.

Les bus prennent le relais en surface

En attendant le service de bus en surface prend le relais, les lignes 34 et 44 restent renforcées. La ligne 34 est prolongée de la station Université Paul Sabatier à la station Ramonville. La ligne 44 dessert les stations François Verdier, Saouzelong, Faculté de Pharmacie et Université Paul Sabatier. La ligne 12 dessert la station St Michel - Marcel Langer. La ligne 88 dessert Université Paul Sabatier et Ramonville. Plus d'info sur tisséo.fr