Toulouse : la ligne B du métro partiellement interrompue pour colis suspect

Des perturbations ce matin sur la ligne B du métro toulousain. Un bagage a été abandonné à la station Saouzelong.

Stations non desservies :

Ramonville

Université Paul Sabatier

Faculté de Pharmacie

Rangueil

Saouzelong

Saint Agne SNCF

Empalot

La ligne B fonctionne entre les stations Borderouge et St-Michel - Marcel Langer. Les lignes de bus 34 et 44 sont prolongées jusqu'à Ramonville. Des bus relais sont mis en place entre les stations St-Michel - Marcel Langer et Ramonville.