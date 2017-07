À Toulouse, la ligne A du métro à l'arrêt pendant plus d'un mois

Du lundi 17 juillet au dimanche 20 août inclus, la ligne A du métro toulousain est fermée. Des travaux doivent permettre de rallonger les quais de quatre stations pour transporter deux fois plus de passagers. Des bus de substitution sont notamment mis en place pour les voyageurs.

Si vous avez l'habitude d'emprunter la ligne A du métro toulousain, il va falloir penser à partir un peu plus tôt pour vous rendre au boulot cet été.

De ce lundi 17 juillet au dimanche 20 août inclus, le trafic sera en effet interrompu (pendant cinq semaines donc).

Tisséo prévient : il n'y aura pas de miracle, l'offre de substitution mise en place ne pourra transporter que 20% des habitués de la ligne A.

Des bus toutes les trois minutes

Les lignes de bus 13 et 14 sont renforcées afin de "coller" au mieux au parcours du métro.

Tisséo met également en service deux nouvelles lignes. La 140, des Arènes à Marengo, et la 130, entre La Cépière et Saint-Cyprien. L'objectif est d'avoir un bus toutes les trois minutes.

En outre, les lignes 33, 43, 75 et 76 iront jusqu'à la station des Argoulets.

Une navette circulera d'ailleurs entre les Argoulets et Borderouge pour permettre aux voyageurs d'atteindre la ligne B du métro, qui, elle, fonctionne (tout comme le tramway).

Le réseau de transports toulousains sans la ligne A du métro, à l'été 2017. - Tisséo

Afin de faire fonctionner ces services, 36 conducteurs en CDD ont été embauchés et 350 titulaires volontaires ont accepté de décaler leurs congés. 40 personnes seront également dispersées sur le réseau pour accompagner les voyageurs.

Tisséo a aussi créé un site internet dédié à ces travaux. Il permet notamment de calculer son nouvel itinéraire et précise le dispositif dédié aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant (via le bus 145 access).

Covoiturage , vélo... ou marche à pied ?!

Durant la période des travaux, l'application toulousaine Coovia offre, avec Tisséo, les covoiturages aux habitués de la ligne A.

Les 60 véhicules en libre service (7j/7, 24h/24) de Citiz sont également disponibles, tout comme les plus de 250 stations VélÔToulouse. D'ailleurs, pendant les travaux, trois stations sont spécialement créées à Balma-Gramont, Argoulets et Basso Cambo.

L'arrêt de la ligne A du métro, l'occasion de marcher?! - Capture d'écran - site de Tisséo

La maison du vélo, près de la gare Matabiau, loue aussi des vélos et notamment des vélos électriques.

Sinon, pourquoi ne pas mettre un pied devant l'autre, tout simplement? Entre chaque station de la ligne A, il n'y a que dix minutes de marche. Toulouse Métropole propose aux habitants de la ville rose un guide piéton pour vous guider.

Des travaux pour rallonger les quais

Si la ligne A du métro est fermée pour 35 jours ce n'est évidemment pas pour embêter ceux qui travaillent l'été ; l'objectif est de la rendre XXL.

LIRE AUSSI ►Tisséo fait le pari d'une hausse prochaine de trafic.

Afin de passer de 230 000 à 400 000 voyageurs chaque jour, les quais de quatre stations (Basso Cambo, Fontaine Lestang, Patte d'Oie et Mermoz) vont être agrandies pour accueillir des rames de 52 mètres (contre 26 mètres aujourd'hui).

C'est pour un confort bien plus important, pas seulement pour cinq semaines mais pour les 50 ans qui viennent.— Jean-Michel Lattes, le président du SMTC Tisséo.

A la station Esquirol, il va falloir installer des sorties de secours et à Jean-Jaurès, où transitent 100 000 voyageurs, il faut repenser les lieux pour améliorer la circulation des flux.

Plus tard, il faudra refaire les portes et les carrelages au sol des autres stations et repenser le système informatique; c'est pourquoi des travaux devraient également être entrepris pendant 35 jours à l'été 2018, voire 2019.

Au total, les travaux vont coûter 180 millions d'euros et la ligne A aura un nouveau visage début 2020.

LIRE AUSSI ► À Toulouse, la ligne A du métro va être arrêtée pour travaux cet été.