Toulouse : la rocade sud partiellement ouverte sur trois voies

C'est un point noir du trafic toulousain depuis des années à cause d'une configuration en 2x2 voies saturées, aggravée par les derniers travaux. Au sud, la circulation sur la ceinture Rangueil-Lespinet est depuis ce 30 juin un peu plus fluide. La portion entre la sortie du Busca et du Pont des Demoiselles en extérieur (sens Purpan-Palays) est désormais ouverte sur les trois voies.

Sur le périphérique intérieur, il reste encore à marquer la bande d'arrêt d'urgence, mais les pointillés des trois voies sont déjà tracés. Des plots sont toujours en place pour canaliser le trafic sur deux voies seulement.

Un chantier de 20 ans entre Rangueil et Lespinet

Le chantier d’élargissement à 2x3 voies du périphérique entre les échangeurs de Rangueil et de Lespinet a débuté le en janvier 2019 pour une durée de trois ans. Au moins 112.000 véhicules traversent cette portion par jour. Ce projet constitue la dernière opération du programme d’achèvement de mise à 2×3 voies de la rocade sud de Toulouse entre Empalot et Le Palays. Les précédentes opérations ont concerné la section Empalot – Rangueil mise en service en 2004, et la section Lespinet – Le Palays, mise en service en 2014.

La mise en 2x3 voies devrait être terminée fin 2021, avant une phase d'aménagement paysager sur les accotements. Le projet complet est financé à 30% par l'Etat, 29,1% par Toulouse Métropole, 21,5% par la Région Occitanie et , 19,4% par le Département de la Haute-Garonne.