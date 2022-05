Toulouse : la station de métro Jeanne d'Arc fermée jusqu'au 17 juillet

Les usagers du métro toulousain vont devoir s'organiser. Du mercredi 1er juin au dimanche 17 juillet 2022, la station de métro Jeanne d'Arc (ligne B) sera fermée en raison du remplacement de ses escaliers mécaniques, comprenez les escalators. Les voyageurs devront alors se reporter aux stations Jean Jaurès ou Compans Caffarelli ou emprunter les Linéo 1 et 9 (uniquement vers Jean Jaurès).

«Ce remplacement s’inscrit dans le cadre d’un plan de rénovation des escaliers mécaniques qui a démarré fin 2020 avec la station Ramonville. Il a pour but d’améliorer le confort et la sécurité de ses voyageurs », précise Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie dans un communiqué.