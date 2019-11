Toulouse : La troisième ligne du métro sort du tunnel

C'est par un vote à l'unanimité que le conseil syndical de Tisséo Collectivités a adopté, à l'unanimité, les déclarations de projet pour la création de la troisième ligne du métro, de la ligne Aéroport express et de la connexion à la ligne B déjà existante.

A la clé de ce vote la mise sur les rails du projet Toulouse Aérospace Express, ligne de 27 kilomètres de long et de 21 stations, entre Colomiers et Labége via Toulouse nord. Un investissement de 2,7 milliards d'euros, le plus gros jamais réalisé par la métropole.

le tracé de la troisième ligne du métro - Tisseo.fr

Le préfet de Haute Garonne dispose désormais de deux mois pour valider la déclaration d'utilité publique qui permettra de lancer les appels d'offre et les travaux.

Le coût de la troisième ligne est de 2,7 milliards d'euros. Sa mise en service est prévue en 2025