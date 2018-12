Toulouse : le métro ouvert toute la nuit pour le nouvel an

Toulouse, France

Nuit blanche pour le métro toulousain le soir du réveillon. Pour la deuxième année consécutive, les lignes A et B resteront ouvertes 24h sur 24. Les fêtards de la ville rose pourront célébrer la nouvelle année et profiter des transports en commun.

Pour le tram, les derniers départs de la ligne T1 se feront plus tard, à 2h20 de Palais de Justice et à 1h30 d'Aéroconstellation. Les horaires de la ligne T2 ne changent pas en revanche. Les derniers trams partiront toujours à 23h58 d'Aéroport et à 23h30 de Palais de Justice.

Les bus du réseau Tisséo poursuivront leurs trajets au delà des horaires habituels. Les lignes L1, L2, L6, L7, L8, 12, 44 et 88 feront 6 départs supplémentaires tandis que les lignes L9, 18, 39, 78 et 79 en effectueront 4.