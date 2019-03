Toulouse : le TGV Ouigo entre en gare dès l'été 2019

Toulouse, France

C'est le TGV à bas-coût de la SNCF. Le train Ouigo accélère son développement et prend six mois d'avance sur le calendrier initial. Attendue début 2020 à Toulouse-Matabiau, c'est finalement le samedi 6 juillet 2019 qu'arrivera la première rame. Prix du billet aller : 19 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants. La SNCF espère recruter 300.000 nouveaux clients sur la ligne.

ℹ️ Les TGV #OUIGO entreront en gare de @Toulouse dès l'été 2019.



Initialement annoncé pour début 2020, @ouigoSNCF prend de la vitesse et accélère son déploiement, notamment vers le Sud-Ouest avec une arrivée à #Toulouse plus tôt que prévue.



🔗 https://t.co/iSetxqwIplpic.twitter.com/pOmXkJ6hDo — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 4, 2019

Embarquement pour Toulouse, Montauban et Agen

Dès le 6 juillet, au départ et à destination de la gare de Paris Montparnasse, Ouigo desservira Toulouse à raison d'un aller-retour par jour, via Agen et Montauban. Depuis 2018, les trains Ouigo relient également le centre de Paris (Paris Montparnasse, Paris Gare de l'Est et Paris Gare de Lyon). La vente des billets débute le 26 mars 2019, sur Ouigo.com, Oui.sncf et chez les distributeurs agréés.