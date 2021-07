Toulouse : le tram pour aller à l'aéroport va être suspendu pendant trois ans

Ce n'est pas pour demain mais c'est pour bientôt. Dans l’optique de l’arrivée de la 3e ligne de métro, d'énormes travaux vont être réalisés et ils vont impacter certaines lignes déjà opérationnelles. Lors de la construction du pôle d’échange Jean Maga, qui accueillera notamment une station de la troisième ligne de métro ainsi que le départ de la ligne Aéroport Express, le tram T2 va être interrompu. Ce dernier permet actuellement d'aller, à moindre frais, à l'aéroport de Toulouse Blagnac.

Une ligne plus rapide, mais plus chère

La future ligne Aéroport express reliera Jean Maga, nouveau pôle d’échange de la ligne T1, à l'aéroport Toulouse Blagnac. L'infrastructure actuelle de la ligne T2 sera alors améliorée pour réduire le temps de trajet et la fréquence des rames. Il faut actuellement attendre une dizaine de minutes entre chaque tramway, il en faudra cinq avec l'Aéroport express. Le trajet se fera en sept minutes, au lieu d'une vingtaine actuellement entre les stations Arènes et Aéroport par exemple.

À l'exception des abonnés et des salariés de la zone aéroportuaire, il ne sera plus possible d'aller à l'aéroport avec un ticket à 1.70 euros. "On sera dans la même logique que dans les grandes villes", explique Jean-Michel Lattes le président de Tisséo : "Le trajet sera à 8 euros, pour un service accéléré. 8 euros c'est déjà le prix de la navette électrique", rappelle-t-il.

Des solutions alternatives le temps des travaux

La navette bus électrique desservant l'aéroport restera en service tout le temps des travaux. Un bus au départ de la station Odyssud Ritouret à Blagnac sera par ailleurs mis en place. Le tracé de cette nouvelle ligne de bus provisoire est en cours d'élaboration.

L'Aéroport express verra le jour en 2026, mais ce n'est qu'en 2028 qu'elle sera reliée à la 3e ligne de métro.