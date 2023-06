Toulouse : le tramway qui mène à l'aéroport à l’arrêt pendant trois ans à partir de ce lundi

Un gros changement dans les transports toulousains : depuis ce lundi 5 juin, vous ne pouvez plus aller à l'aéroport en tramway. La ligne T2 est définitivement suspendue. Une absence de tram qui va durer trois ans, le temps pour Tisséo de créer la “Ligne Aéroport Express” : un tramway à haute-fréquence qui va utiliser les infrastructures de la ligne T2 pour relier, fin 2026, l’aéroport depuis la future station de métro Blagnac (Jean Maga) sur la ligne C.

Quelles alternatives pour se rendre à l'aéroport ?

En attendant 2026, il va falloir composer sans tramway direct. Alors, quelles sont les solutions de repli pour tous ceux qui travaillent à l'aéroport ou qui ont un avion à prendre ?

La plus rapide est la navette électrique qui relie le centre de Toulouse à l'aéroport de Blagnac en 20 à 40 minutes.

Sa fréquence est renforcée : elle passe désormais toutes les 15 minutes et non plus toutes les 20 minutes. Mais cette option coûte 9 euros, soit 7, 20 euros de plus qu'un ticket de tramway.

Si vous ne voulez pas dépenser plus d'1,80 euro pour rejoindre l'aéroport, il faudra prendre le tram T1 (dont la fréquence va être doublée pour des passages toutes les 4 minutes 30 aux heures de pointe), soit jusqu'à Odyssud-Ritouret puis prendre le bus 30 qui vous mènera à l'aéroport, soit jusqu'à Pasteur-Mairie de Blagnac ou Guyenne-Berry et, de là, prendre le nouveau bus 31. Mais, depuis le centre-ville, ce trajet sera plus long que ce que proposait le tramway T2 : il faudra compter 15 minutes supplémentaires en moyenne.

Les autres options pour aller à l'aéroport sont la voiture (mais il faudra prévoir des frais de parking), trouver un ami ou un proche qui voudra bien vous déposer, le vélo ou prendre un taxi ou un VTC.

La "Ligne Aéroport Express" sera opérationnelle dans trois ans. Son tarif n'a pas été fixé mais Tisséo dit vouloir s'aligner sur les grandes villes européennes et sur la navette aéroport. Le prix du futur ticket pourrait donc tourner autour de 9 ou 10 euros.

Les Toulousains interrogatifs

Il va donc falloir composer sans tramway direct pour aller prendre un avion ou se rendre à l'aéroport pour aller travailler. Ce qui n'arrange pas franchement ces Toulousains rencontrés par France Bleu Occitanie. Ecoutez notre reportage.

