Une centaine de personnes sont présentes lundi matin 23 mars sur un des quais de la gare Matabiau. UNSA, CGT, Sud Rail, CFDT et Force Ouvrière... Tous les syndicats sont représentés. La bonne humeur règne parmi les participants. L'agacement aussi. Les prises de parole se succèdent au micro, une dizaine au total. Et l'idée de prolonger la grève cet été revient dans tous les discours. Les syndicats pourraient bien reconduire la grève au delà du préavis actuel, qui court jusqu'à fin juin. La faute au gouvernement selon les grévistes.

On continue à ne pas nous entendre, à ne même pas nous recevoir et discuter. Arrêtons ça et négocions réellement. Et si il y a des propositions concrètes qui nous sont faites, on prendra nos responsabilités. Mais aujourd'hui il n'y a rien et l'intersyndicale a commencé à réfléchir à une éventuelle suite pour la grève" - Manuel Goncalves, secrétaire général CFDT-cheminots en Midi-Pyrénées.