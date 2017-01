Toulouse : les couloirs souterrains de la gare Matabiau en travaux jusqu'en juin

Pour accompagner l'arrivée de la future LGV entre Tours et Bordeaux qui réduira le temps de trajet entre Paris et Toulouse, SNCF Réseau rénove les souterrains de la gare Matabiau, anticipant une hausse du nombre de voyageurs. Les travaux ont démarré le 2 janvier et s'achèveront le 23 juin.

C'est une véritable opération relooking menée par SNCF Réseau, le maître d'oeuvre des opérations. Après les ultimes préparatifs qui ont lieu en cette première semaine de janvier, la rénovation des trois couloirs souterrains de la gare - qui raccordent également le métro- sera bel et bien lancée, et ce pendant six mois. Le but de l'opération, c'est d'anticiper la mise en service de la future ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, le 2 juillet 2017, qui entraînera une augmentation du nombre de voyageurs en gare Matabiau (déjà 12 millions par an à Toulouse) : celle-ci ne sera alors, par ricochet, plus qu'à 4h10 de Paris (contre 5h25 actuellement). Alors pour accueillir tout ce beau monde dans un cadre moderne, SNCF Réseau n'a pas hésité à investir massivement, avec un budget travaux de près d'1 millions d'euros.

Un design épuré et une meilleure accessibilité

Et bientôt, les souterrains que les voyageurs ou les usagers du métro connaissent bien n'auront plus grand chose à voir avec ce que à quoi ils ont été habitués... Résolument plus gais, 2 des 3 couloirs souterrains de Matabiau ne seront plus recouverts du traditionnel sol noir en plastique mais d'un revêtement très lumineux avec de l'asphalte tout blanc, dans lequel on a incrusté de petits morceaux de porcelaine, pour le côté design. L'habillage du mur du souterrain sud (près du hall des départs) sera désormais recouvert de plaque de fibre, quand le carrelage des murs des souterrains nord (au niveau du hall des arrivées) et transversal (le couloir qui relie les deux souterrains) sera lui rafraîchi. Le système d'éclairage n'est pas oublié : les néons disparaîtront au profit de l'éclairage LED, plus puissant et chaleureux estime SNCF Réseau. L'entreprise ferroviaire va également profiter de ces travaux pour améliorer l'accessibilité aux quais et aux métros depuis les souterrains. La signalétique sera bien plus claire avec notamment des numéros de voie et des indications écrits en plus gros sur les murs. L'accès sera facilité pour les personnes déficientes visuelles avec la mise en place de bandes d'éveil de vigilance en bas des escaliers souterrains.

Le couloir transerval qui relie le hall des départs au hall des arrivées sera totalement fermés pendant les six prochains mois. © Radio France - Rémi Vallez

L'accès aux souterrains est maintenu pendant la durée des travaux

Petit bémol cependant pour les voyageurs, ils risquent de se sentir un peu à l'étroit pendant les travaux, surtout aux heures d'affluence... Le grand couloir souterrain qui relie le hall des départs aux halls des arrivées sera totalement bloqué au public. Les deux souterrains restants seront eux deux fois moins large que d'habitude pour faire la place aux ouvriers. En clair, les voyageurs ne se déplaceront que sur une moitié de souterrain à la fois, car les travaux seront réalisés par demi-souterrain. Des opérations se dérouleront également de nuit (entre 22h et 6 h). Quoi qu'il en soit, la SNCF se veut rassurante envers ses usagers : l'accès aux couloirs souterrains est bien maintenu pendant toute la durée des travaux. Il ne devrait donc y avoir aucun souci pour accéder aux trains comme aux métros.