Toulouse : les déplacements à pied et à vélo peuvent s'améliorer

Toulouse et son agglomération où seulement 2 % des déplacements se font à vélo et 22 % se font à pied

Toulouse, France

Les habitants de l'agglomération toulousaine se déplaceraient plus souvent à pied si les conditions étaient meilleures. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'association toulousaine "2 pieds 2 roues". 87 % des personnes interrogées pensent que l'action en faveur de la marche à pied est insuffisante et 46 % d'entre eux seraient prêts à marcher plus s'il y a des améliorations. Les raisons mises en avant sont les travaux trop nombreux et le stationnement illicite sur les trottoirs.

Développer les mobilités douces

Toulouse et son agglomération où seulement 2 % des déplacements se font à vélo et 22 % se font à pied. C'est moins que dans d'autres grandes villes. Et ces chiffres progressent peu notamment pour la marche à pied.

Pourtant depuis une dizaine d'années, le centre de Toulouse est interdit aux véhicules et ce périmètre continue de s'étendre. Le dernier exemple en date est la rue Gambetta. La ville a installé récemment des panneaux pour indiquer les temps de marche d'un lieu à un autre. Et avec la 3e ligne de métro, elle annonce vouloir repenser les dessertes à pied vers les futures stations.

Préparer l'arrivée des trottinettes électriques en libre service

Côté vélo, l'objectif est de passer de 2% à 10% des déplacements dans les prochaines années. Pour y arriver un plan Réseau express vélo (REV) est à l'étude. Il devrait être dévoilé au mois de décembre. Il s'agirait de créer 200 km de pistes cyclables et 13 lignes pour relier Toulouse aux communes périphériques.

Mais d'ici là, il faudra régler un autre problème. Celui du rapport vélo/piéton. Ils partagent souvent le même espace et c'est parfois difficile. Surtout qu'un nouvel acteur pourrait faire son apparition : les trottinettes électriques en libre-service. La ville attend la promulgation de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui doit réguler cette offre, avant de donner son accord. Mais ça pourrait aller vite, le vote de ce texte est attendu d'ici la fin de l'année.