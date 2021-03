Toulouse Métropole : la Zone à Faibles Emissions (ZFE) reportée à septembre

Prévue en avril-mai 2021, la mise en œuvre de la future Zone à Faibles Emissions à Toulouse et autour est reportée à la rentrée prochaine, le temps d'une étude complémentaire. La ZFE est un secteur délimité dans lequel seront progressivement interdits les véhicules les plus polluants.

La zone à faible émission (ZFE), c'est un très gros dossier que monte la métropole toulousaine pour 2021, à l'instar d'autres grandes villes comme d'Aix-Marseille, Montpellier ou Nice. Mais visiblement à Toulouse, le dossier n'est pas bouclé. Une nouvelle étude doit venir consolider le projet. Annoncée pour ce printemps, la ZFE ne sera donc opérationnelle qu'à la rentrée.

Toulouse Métropole et l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de Toulouse aire métropolitaine (AUAT) annoncent ce 25 mars qu'une deuxième évaluation réglementaire, menée par Atmo Ocitanie, est programmée en juin prochain.

Cette étude devra se pencher sur l’impact attendu de la ZFE sur l’amélioration de la qualité de l’air. Atmo doit prendre en compte les hypothèses de reports de mobilité, autrement dit les changements de comportement qu'impliquera la ZFE : le choix des transports collectifs (Tisséo, SNCF), du vélo, acquisition d'une voiture moins polluante, ou carrément contournement du périmètre.

Le périmètre de la ZFE tel qu'il a été présenté en décembre dernier comprend Toulouse intra-muros (périphérique inclus), la rocade Arc-en-ciel et le Fil d'Ariane. Entre 2021 et 2024, progressivement les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler.