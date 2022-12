Toulouse Métropole met en place un pass ZFE spécial « petits rouleurs »

C'est un dispositif qui pourrait vous intéresser si redoutez le durcissement des critères de la ZFE, la Zone à Faibles Emissions déjà en place à Toulouse mais dont les conditions vont se resserrer au 1er janvier. A cette date, les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 4, 5 et non classées ne seront plus autorisés à rouler dans le périmètre de la zone. Mais si vous êtes concerné, bonne nouvelle : vous pourrez bénéficier d'une dérogation de 52 jours par an.

Comment ça marche ?

Toulouse Métropole a adopté ce jeudi une délibération qui valide ce pass ZFE "spécial petits rouleurs" qui a pour objectif de ne pas pénaliser les utilisateurs occasionnels, indépendamment de leur vignette Crit'Air. Pour bénéficier de ces dérogations, il faudra vous inscrire sur le site de Toulouse Métropole à partir du mois de janvier et entrer votre plaque d'immatriculation. De là, vous pourrez bénéficier de 52 jours de dérogation pour l'année qui suit.

Mais attention, il faudra anticiper et prévoir votre déplacement au moins la veille, pour que l'attestation ait le temps d'être éditée. Il faudra surtout l'imprimer et la poser de façon bien visible sur votre tableau de bord.

Qui est concerné ?

Si vous avez une vieille voiture que vous bougez rarement de sa place de parking, ce "pass petit rouleur" est fait pour vous. Mais il pourrait vous intéresser si vous habitez en dehors de Toulouse et que vous y venez de temps en temps pour faire une course, pour un rendez-vous médical ou pour garder vos petits enfants..

Toulouse Métropole lâche donc un peu de lest sur la ZFE. Les élus ont reçu de nombreux courriers et plaintes de conducteurs occasionnels mécontents. François Chollet est le vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition énergétique, a reçu pas mal courriers et d'appels de conducteurs occasionnel mécontents : "J'ai eu des gens qui m'ont dit 'je n'utilise ma voiture que peu de jours par an, je fais très peu de kilomètres, je vais voir ma famille quelques jours dans l'année et je n'ai pas les moyens de prendre un emprunt pour changer de voiture, donc je vais être pénalisé.' Il nous a semblé très important de pouvoir répondre à cette demande. Ça n'a pas été facile : le dispositif juridique n'est pas évident à trouver. Mais des discussions avec d'autres métropoles nous ont permis de mettre en place un système de pass qui oblige les utilisateurs à anticiper un peu, mais qui est juridiquement solide."

L'opposition approuve... avec des réserves.

L'opposition de gauche a voté pour ce pass mais regrette que la Métropole ne propose pas davantage de solutions de transport alternatives dans le cadre de la mise en place de cette ZFE. Antoine Maurice est conseiller métropolitain écologiste : "La majorité démontre que sa vision de la ZFE vise un objectif de renouvellement du parc de véhicules. Dans les faits, cette ZFE va se révéler être une ZFE punitive, qui ne propose pas d'autres modes de déplacement. Les autres agglomérations qui mettent en place des années des ZFE, comme Lyon, ont aussi choisi cette dérogation pour les petits rouleurs. Mais la métropole lyonnaise prévoit des alternatives nombreuses à la voiture individuelle, avec beaucoup d'aides, mais aussi une dérogation pour les faibles revenus pour ne pas que la ZFE les pénalise injustement."

Les nouveaux critères restrictifs de la ZFE entreront en vigueur au 1er janvier.