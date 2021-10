Toulouse Métropole vote l'enveloppe pour la LGV Bordeaux-Toulouse

Au conseil métropolitain ce jeudi matin, les élus du grand Toulouse ont voté une participation de 616 millions pour l'ensemble du projet GPSO, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Jean-Luc Moudenc a aussi réagi à la polémique aquitaine, il n'imagine pas que nos voisins ne se mettent pas d'accord.

Ce jeudi 14 octobre, les élus de Toulouse Métropole ont voté (sauf quelques élus EELV et l'abstention des Insoumis) la participation de 616 millions pour l'ensemble du projet GPSO, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce sera sans doute 100 millions de moins avec la fiscalité dérogatoire que les collectivités devraient obtenir pour alléger leur facture. Ce la représente 12,5 millions d'euros annuels pendant 40 ans. "Sur un budget annuel d'un 1,2 milliards d'euros, c'est largement dans nos cordes", rassure le président de l'agglomération.

Pas de plan B si les Aquitains déraillent

Ce qui inquiète un peu plus Jean-Luc Moudenc, c'est l'attitude des élus aquitains, certains rechignant à sortir le carnet de chèque pour ce projet. L'élu toulousain se veut rassurant. "Nous tenons le bon bout. Il faut maintenant que les collectivités aquitaines finissent de discuter", martèle Jean-Luc Moudenc. Mais le calendrier est serré, il reste encore "quelques semaines avant que le plan de financement ne soit transmis au Conseil d'Etat et que l'ordonnance soit prise ensuite par le gouvernement", précise l'élu. Selon la loi LOM, le gouvernement doit prendre une ordonnance d'ici le mois d'avril 2022 et le Premier ministre avait précisé que dès lors, les travaux pourront démarrer en 2024.

Jean-Luc Moudenc dit "ne pas envisager l'hypothèse" selon laquelle les collectivités d'Aquitaine ne seraient pas au rendez vous. "Nous, les collectivités de Midi-Pyrénées à l'époque, nous avons participé à hauteur de quelques 300 millions d'euros au financement du Tours-Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'il a été acté par écrit, que le Tours-Bordeaux n'était qu'une première étape du Tour-Toulouse, jusqu'à Toulouse et par ailleurs la branche Bordeaux et Dax", relate Jean-Luc Moudenc.

Le maire de Toulouse estime qu'il est possible "de leur faire confiance pour que d'ici les semaines qui viennent tout cela soit surmonté." Le président de Toulouse Métropole s'appuie sur les déclarations ce jeudi matin du président de la métropole de Bordeaux Alain Aziani qui indique qu'il présentera prochainement une délibération. "Il va y avoir des effets dominos qui vont se produire", croit savoir Jean-Luc Moudenc.

La LGV Bordeaux-Toulouse permettra aux Toulousains de rallier la voisine garonnaise en une heure et la capitale en un peu plus de trois heures.