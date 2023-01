Toulouse : on vous explique les travaux le long du canal du midi

La barge utilisée pour renforcer la berge le long du boulevard de la Méditerranée fait 9 mètres de large et 24 mètres de long.

Vous vous demandez peut-être ce qui se passe sur le canal du midi à Toulouse en ce moment ? D'importants travaux sont en cours. Au nord, l'écluse des Minimes va être modernisée et automatisée pour permettre le développement du trafic du frêt. Au sud, les berges du canal sont renforcées car elles menacent de s'effondrer sur 320 mètres le long du boulevard de la Méditerranée emprunté quotidiennement par 20 000 véhicules.

ⓘ Publicité

"Il ne manquerait plus qu'une voiture tombe dans le canal !"

Le long du boulevard de la Méditerranée une immense barge de 9 mètres de large et 24 mètres de long supportant une imposante grue occupe toute la largeur du canal. A bord se trouvent trois hommes, ils posent le long de la rive de gigantesques plaques en acier, des palplanches, sous le regard des promeneurs comme Danièle : "ils réparent le bord du canal c'est ça ? parce qu'il y a des éboulements je suppose ?"

La zone d'érosion est longue, 320 mètres, le sol s'affaisse et pas qu'un peu constate Esli sortie faire une balade avec son nourrisson de trois mois: "il n'y a pas beaucoup d'espace entre la route et le canal, j'espère qu'ils n'ont pas trop attendu et que le problème n'est pas trop grave."

Un arrêté municipal interdit l'accès aux piétons et impose aux bateaux de réduire leur vitesse car le risque pour les voitures est réel, Danièle s'amuse à se faire peur : "il ne manquerait plus qu'une voiture tombe dans le canal, ça ne paraît pas plausible" et elle ajoute "je pense que les précautions nécessaires ont été prises, il fallait faire cet entretien, ce n'est pas n'importe quel ouvrage, c'est le canal du midi tout de même !"

Les travaux de renforcement des berges vont durer jusqu'au 15 mars.

Au nord, des travaux en prévision du développement du frêt

Au nord, l'écluse des Minimes va être modernisée et automatisée pour permettre le développement du trafic du frêt comme cela avait été évoqué lors du lancement de la marque Canal du midi en présence de l'ancien ministre des transports Jean-Baptiste Djebari à Toulouse en 2021.

Jean Niquet est chef du service infrastructure pour VNF Sud Ouest, il explique ce qui se joue en ce moment : "on procède à des travaux au niveau de l'écluse des Minimes, c'est la dernière des écluses de Toulouse à être modernisée pour être automatisée avec pour finalité de faciliter le retour du transport de marchandises, le frêt. Un appel à projet a été lancé, il n'y a pas d'échéance particulière mais dans les prochaines années à VNF Sud Ouest on espère voir des bateaux transporter des marchandises, imaginez tout ce qui achalande les magasins du centre ville, ça peut être transporté par bateaux et cela évite du transport par voie routière".