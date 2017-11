Toulouse : perturbations dans les bus après des tirs à la carabine à Castelginest

Des perturbations touchent environ un tiers des bus ce jeudi à Toulouse suite à un mouvement de grève spontané. Les conducteurs font jouer leur droit de retrait après une agression à Castelginest. Le directeur général de Tisséo assure faire tout ce qu'il peut pour que le service reprenne.

Plusieurs voyageurs ont eu la mauvaise surprise ce jeudi matin de découvrir que leur bus ne passerait pas à Toulouse. Un mouvement de grève spontané touche les bus qui partent du dépôt d'Atlanta. Il peut y avoir des perturbations sur les lignes 15, 19, 20, 26, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 59, 60, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83 et 84.

D'après le directeur général de Tisséo, Thierry Wischnewski qui était l'invité de France Bleu ce jeudi matin, les chauffeurs de bus ont fait jouer leur droit de retrait suite à une agression mercredi matin à Castelginest.

Sur la ligne 60 à hauteur de Castleginest mercredi, un bus a été victime d'un tir de carabine à plomb. La gendarmerie est intervenue. La ligne a été déviée et la desserte a repris dans l'après-midi sans difficulté. Et ce (jeudi) matin, à la surprise générale, on a découvert que la CGT faisait jouer son droit de retrait dans le secteur nord de Toulouse.