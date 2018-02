Toulouse, France

Près de 2.000 motards et 200 automobilistes ont participé à la mobilisation nationale contre l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires (mesure qui entre en vigueur à partir du 1er juillet). La manifestation était organisée par la fédération des motards en colère et des associations 40 millions d'automobilistes, la ligue de défense des conducteurs et l'Automobile club du Midi. Le rassemblement était prévu sur l'avenue de Fondeyre au nord de Toulouse.

Contrairement à la semaine dernière, beaucoup d'automobilistes ont répondu présent lors de cette nouvelle journée de mobilisation (ici au parking de Fondeyre) © Radio France - Stéphane Garcia

Parmi les slogans de Colère 31... © Radio France - Stéphane Garcia

Le cortège est parti un peu après 15 heures pour une opération escargot, en descendant les grands boulevards : Jeanne d'Arc, Jean Jaurès, Saint-Etienne devant la préfecture d'Occitanie où une délégation est été reçue. Une mobilisation qui a entraîné de grosses difficultés de circulation tout au long de l'après midi et jusqu'en début de soirée.

2000 motos et 200 voitures passent par le centre-ville de #Toulouse pour manifester contre la réduction à #80kmhpic.twitter.com/IkEQFzAoT6 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) February 3, 2018

Certains radars fixes ont également été recouvert de grands sacs plastique. "Une manière de montrer notre ras le bol, explique Jean-Marc Plana, le coordinateur de la Fédération des motards en colère de Haute-Garonne. Les prix des péages augmentent, le contrôle technique aussi, les radars mobiles sont privatisés et on demande aux conducteurs d'avoir leur vignette. On va finir par dégoutter les automobilistes". D'autres actions sont prévues la semaine prochaine.