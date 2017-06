Toulouse : Prudence aux passages à niveau!

Les comportements à risques sont les premiers facteurs d'accident aux passages à niveau. La SNCF mène donc des opérations de sensibilisations des automobilistes. Elle était à Escalquens ce vendredi. Une centaine de trains y passent chaque jour au milieu de douze mille véhicules.

Prudence aux passages à niveau!

C'est le message transmis par la SNCF à l'occasion de la journée de sensibilisation des automobilistes organisée ce vendredi dans toute la France

Prés de mille passages à niveaux existent en Midi Pyrénées, 217 en Haute Garonne dont celui d'Escalquens sur la ligne Toulouse/Sète, où avait lieu l'opération, et qui doit être supprimé dans les prochaines années. Il fait partie des huit prioritaires pour la suppression. Une fois les barrières baissées des volontaires de la SNCF sensibilisaient les automobilistes aux règles de sécurité et leurs distribuaient un fascicule de rappel.

2 morts et 4 blessés l'an passé dans des collisions train/voiture

l'an dernier en Occitanie 11 collisions trains voitures ont fait 2 morts et 4 blessés et dans 98% des cas le comportement des automobilistes est mis en cause. barrières forcées, arrêt sur les voies : lancé à 100 kilomètres/heure un convoi mettra un kilomètre pour s’arrêter. Le 30 mars dernier un automobiliste a été tué au passage à niveau de Miremont, sur la ligne Foix/Toulouse

Prudence en abordant un passage à niveau © Radio France - Pierre Viaud

.Un vaste plan de sécurisation

14 millions d'euros ont été investis l'an passé en France pour sécuriser 192 passages à niveau. Aménagement, suppression ou éducation des automobilistes sont les axes de travail de la SNCF réseau. En plus de celui d'Escalquens trois autres passages à niveau vont être supprimer dans les prochaines années, et remplacés par un tunnel ou un pont, ceux de Muret, Toulouse-Montaudran et Montgiscard. Il faut compter environ 10 millions d'euros à chaque fois financés à moitié par la SNCF. L'autre moitié est à la charge des collectivités régionale, départementale et locale.

12 mille voitures franchissent chaque jours le passage à niveau d'Escalquens

"Passer un passage à niveau ce n'est pas anodin" M. Intrand, élu d'Escalquens Copier

En cas de non-respect des règles de sécurité au passage à niveau l'automobiliste encourt une amende de 68 à 3750 euros et un retrait de 1 à 6 points.