Toulouse: reprise du trafic sur l'ensemble de la ligne B du métro

Cinq jours après la rupture d'une canalisation qui a inondée la station Saint Agne provoquant l'interruption du trafic sur une partie de la ligne B, le métro circule à nouveau ce vendredi soir sur l'intégralité de la ligne. La station Saint Agne reste elle fermée jusqu'à nouvel ordre

Prévu pour reprendre initialement lundi 16 janvier, le trafic a repris sur la l'intégralité de la ligne B du métro dès ce vendredi d'après midi à Toulouse . La rupture d'une canalisation d'eau le 9 janvier au matin avait provoqué l'inondation de la station Saint Agne et l'interruption du trafic entre celle-ci et le terminus de Ramonville. Après cinq jours de pompage, de nettoyage des voies et de remise en état des installations électriques la circulation des rames a pu reprendre

Dès jeudi soir Tisséo a fait circuler plusieurs rames d'essai pour s'assurer du parfait fonctionnement et de la sécurité de la ligne avant de rétablir le trafic. Les bus supplémentaires mises en place depuis le 9 janvier pour transporter les usagers restent en service jusqu'en début de soirée ce vendredi. En revanche la station Saint Agne fortement endommagée reste fermée pour une durée indéterminée

►Lire aussi: PHOTOS - Toulouse : après l'inondation de la ligne B, la station Saint-Agne fermée deux à trois semaines