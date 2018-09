Toulouse, France

Griller un feu rouge, rouler sur le trottoir, garder ses écouteurs, c'est interdit quand on circule à vélo. C'est le code de la route qui s'applique. Pourtant, les usagers ignorent souvent ces règles. C'est le cas de Vincent, il traverse le centre-ville, le casque-audio sur les oreilles. Il ignorait que c'était interdit mais _"_135 € d'amendes ça fait réfléchir, s'inquiète-t-il. Je vais peut-être arrêter de mettre mes écouteurs."

C'est une loi datée de 2015 qui interdit ce dispositif. "Dès l'instant, qu'on a un appareil auditif dans les oreilles on se coupe totalement de l'environnement extérieur, explique un agent de la police municipale. On est enfermé dans une bulle. On suit son petit chemin. On regarde devant. Et on oublie le reste."

"Une certaine tolérance" pour les cyclistes

Cependant, les contraventions restent rares. Moins d'une vingtaine de cyclistes sont rappelés à l'ordre chaque jour sur Toulouse. "On garde bien entendu à l'esprit que les personnes qui privilégient le vélo dans le milieu urbain méritent d'être récompensées par une certaine tolérance."

Pour les cyclistes, c'est le code la route qui s'applique. Il doivent donc obéir aux panneaux de signalisation. © Radio France - Bénédicte Dupont

Pourtant, les sanctions peuvent dans certains cas conduire au tribunal comme par exemple rouler en état d'ivresse. C'est un délit à partir de 0,8 g d'alcool par litre de sang. Il peut entraîner un retrait de permis.

Des opérations de sensibilisation menées par la mairie

Du côté de la mairie, on souhaite accompagner les cyclistes pour mieux les informer. Elle organise des opérations comme "cyclistes brillez". "On est en train de fixer la date, explique l'élue à la mairie de Toulouse Jacqueline Winnepenninckx-Kieser déléguée au cheminement piétonnier. Elle nous permet d'arrêter les cyclistes qui n'ont pas de lumière et on leur donne des kits d'éclairage."

Objectif améliorer la cohabitation face à un nombre de cycliste qui augmente d'année en année sur l'agglomération toulousaine.