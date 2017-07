Toulouse : Tisséo renforce ses bus de substitution pendant l'arrêt de la ligne A du métro

3 jours après l'arrêt total de la ligne A du métro, Tisséo renforce son offre de bus de substitution. La ligne 140, qui vient en appui de la ligne 14 entre les Arènes et Marengo, est étendue jusqu'à Balma-Gramont dès cet après-midi, avant une amélioration du trafic promise pour la semaine prochaine.

Avec l'interruption de la ligne A du métro pour 5 semaines, notamment pour agrandir les quais de certaines stations, de nombreux toulousains se tournent, depuis lundi, vers le réseau de bus. Un réseau renforcé et étoffé par de nouvelles lignes de bus, notamment la 130 et la 140. Mais malgré ces aménagements, les bus sont pris d'assaut, ils se retrouvent coincés dans la circulation, et les trajets se transforment en galère pour les usagers.

La ligne 140 étendue jusqu'à Balma-Gramont

Après 2 jours d'observation, Tisséo a donc pris des mesures, notamment sur la ligne 140. Cette ligne, créée pour la période des travaux, double la ligne 14, qui suit le tracé du métro, sur une partie de l'itinéraire, et permettait jusqu'à présent de relier les Arènes à l'arrêt Marengo-SNCF.

Laurent Lieutaud, directeur commercial de Tisséo, explique les changements à partir de ce mercredi Copier

Depuis ce mercredi après-midi, elle est étendue jusqu'à Balma-Gramont. " Le tronçon entre Marengo et Balma-Gramont est très chargé, on a beaucoup en voyageurs et c'est un tronçon qui est très difficile en terme de circulation automobile" explique Laurent Lieutaud, directeur du service commercial de Tisséo.

Un bus toutes les 5 minutes entre Balma-Gramont et la gare

Cet aménagement va permettre d'augmenter de 20% la fréquence des bus sur le tronçon, soit un bus toutes les 5 minutes minimum. "On avait besoin de se caler par rapport aux scénarios qu'on avait envisagés. D'autre part, nos voyageurs ont aussi besoin de se repérer, de prendre de nouvelles habitudes, de trouver quelles sont les meilleures solutions" justifie Laurent Lieutaud, qui admet que la situation est très compliquée pour les usagers.

"Arrêter le métro ce n'est pas une mince affaire. Les bus ont un peu de mal à remplacer le métro. Tout simplement, pour traverser Toulouse en métro il faut 20 minutes, actuellement pour traverser Toulouse en bus il faut une heure et quart."

"C'est vrai que les bus ont du mal à remplacer le métro" admet Laurent Lieutaud, directeur commercial de Tisséo Copier

Une amélioration dès ce week-end

Mais le directeur commercial de Tisséo promet : ça va s'arranger dans les prochains jours. "On savait que cette semaine serait compliquée, mais on n'avait pas le choix. Il y a beaucoup de toulousains qui ne sont pas encore partis en vacances, mais à partir de la semaine prochaine il va y avoir un peu moins de monde en ville, un peu moins de circulation, et je pense qu'on aura un réseau bus qui sera plus performant."

Il va donc falloir patienter quelques jours, et anticiper vos déplacements grâce notamment au site internet spécial mis en place par Tisséo pour cet été.