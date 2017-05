Toulouse : Tisséo s'attaque à la fraude dans les transports en commun

L'exploitant du réseau de métro, tram et bus de l'agglomération toulousaine a dévoilé lundi 15 mai un plan d'action contre la fraude dans les transports en commun. Face au manque à gagner important, les contrôles vont être fortement renforcés, pendant 130 jours.

Avec ses deux lignes de métro, ses deux lignes de tramway et ses 140 lignes de bus, c'est au total 180 millions de titres de transport qui ont été validés en 2016 sur le réseau Tisséo. Une hausse de fréquentation importante ( + 14% en 4 ans), qui s'accompagne, automatiquement, d'un phénomène de fraude croissant... Et qui concerne principalement le métro.

Le coût de la fraude évalué à 10 millions d'euros par an

D'après les estimations de Tisséo, le coût de la fraude représente chaque année un manque à gagner de 10 000 millions d'euros, soit plus de 27 000 euros par jour ! Sur les 500 000 usagers quotidiens du réseau, ils seraient ainsi au total quelque 26 000 à ne pas payer pour monter à bord... "Un phénomène très pénalisant pour Tisséo par rapport aux enjeux de développement du réseau dans les années à venir », fait valoir la régie de transports en commun. Alors qu'en 2016, 16 000 procès verbaux ont été dressés et que l'on estime que la fraude représente 7% des usagers, Tisséo a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.

Un important budget pour lutter contre les fraudes

Et pour ce faire, la régie de transports en commun a fait le choix d'un important investissement, à hauteur de 1,5 million d'euros. Outre une campagne d'affichage et de sensibilisation dans les bus, métros et tramways de l'agglomération, les contrôles vont être renforcés. Soixante agents supplémentaires vont traquer les resquilleurs, en plus des 90 déjà déployés sur le terrain. Pour décourager les fraudeurs, les amendes vont également être augmentées, entre cinq à dix euros.

130 jours de campagne pour traquer les fraudeurs

Cette campagne, qui entend aussi s'en prendre aux actes d'incivilités dans les transports (abandon de détritus, dégradations, utilisation de façon abusive d'appareils bruyants et ou sonores, etc), se fera en deux temps. La première, dès aujourd'hui et jusqu'à juillet, la seconde, à partir de la rentrée de septembre et jusqu'en décembre. Au total, 130 jours pour dissuader les fraudeurs de passer à l'acte. "Une enquête sera effectuée pour mesurer l'efficacité des actions entreprises au terme de cette campagne", indique Marc Del Borello. Le président de Tisséo qui espère réduire la fraude "2 à 3%" avec cette opération coup de poing. Et, au passage, permettre à la régie de récupérer 2 à 3 millions d'euros par an.