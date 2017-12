Toulouse, France

L'alerte est donnée à 17h30 : un homme s'est introduit sur les rails du métro au niveau du viaduc qui enjambe la rocade, entre les stations Mirail et Bagatelle. Aussitôt, le trafic est stoppé et l'électricité coupée entre les stations Arènes et Basso Cambo. Treize rames de métro se trouvent alors coincées entre deux stations. Les passagers sont invités à descendre sur les rails, dans le tunnel, et sont conduits jusqu'à la station la plus proche par des agents de Tisséo.

Tisséo doit alors vérifier l'état des voies avant de relancer le trafic, être sûr qu'il ne reste plus personne et qu'aucun objet n'a été déposé sur les rails. Après deux heures d'interruption, la ligne A a été remise en service vers 19h30. En pleine heure de pointe, cet arrêt du métro a causé une grosse pagaille dans les stations du métro.