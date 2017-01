Toulouse : un nouveau service de bus de nuit pour ramener les fêtards à bon port

A partir du 23 février prochain et jusqu'en juin 2017, l'association Toulouse Nocturne fera circuler trois bus au centre-ville de Toulouse, chaque nuit, du jeudi au samedi. Le but ? Assurer la sécurité des fêtards dans leur déplacements nocturnes et réduire les nuisances sonores dans la Ville Rose.

Les oiseaux de nuit toulousains auront bientôt un nouvel allié pour rentrer chez eux en toute sécurité. Son nom : "Votre Chauffeur", un service de transport de nuit mis en place par l'association Toulouse Nocturne. A partir du 23 février, trois bus circuleront dans les rues toulousaines chaque jeudi, vendredi et samedi, entre 0h30 et 6h du matin, hors période de vacances scolaires, à raison d'un passage toutes les 25 minutes. L'un d'entre eux se déplacera sur une ligne qui reliera Jean-Jaurès au parc de Sesquières, où sont concentrés de nombreux établissements de nuit. "Entre L'Esméralda, la Voile Blanche, le Live Club, etc, on est grosso modo sur une population de 8000 à 10000 personnes le jeudi, vendredi et samedi soir", explique Christophe Vidal, président de Toulouse Nocturne et maire de la nuit 2014, à l'initiative du dispositif.

Désengorger les bars et lieux festifs plus rapidement

Les deux autres bus feront une boucle dans le centre-ville de Toulouse de Jean-Jaurès à Jean-Jaurès, en passant par Arnaud Bernard, Compans-Caffarelli, Saint-Cyprien, Esquirol, Palais de Justice, les Carmes, ou encore la place Saint-Pierre... C'est justement cette dernière, épicentre de la fête et de la vie nocturne toulousaine, qui était tout particulièrement dans le viseur de Christophe Vidal. "On espère ainsi pouvoir désengorger plus rapidement cette place emblématique, mais particulièrement bruyante. Car avec les bus de "Votre Chauffeur", les fêtards seront peut-être plus enclins à quitter plus vite les lieux pour poursuivre la fête ailleurs ou rentrer chez eux."

2 euros par trajet, 4 euros pour voyager en illimité toute la soirée

Au total, près de vingt arrêts de bus seront desservis, majoritairement des arrêts habituellement utilisés par Tisséo, qui a autorisé leur autorisation. A l'intérieur des bus, d'une capacité de 110 places chacun, l'accent est mis sur la prévention. Alors que deux agents de sécurité seront à bord de chaque bus pour assurer la tranquillité des voyageurs, ces derniers auront accès à des préservatifs en libre service et, prochainement, des éthylotests. Pour accéder à ces bus, affrétés par la compagnie Les Voyages Duclos qui mettra à disposition ses chauffeurs, il faudra débourser 2 euros par trajet, 4 si l'utilisateur souhaite voyager en illimité toute la soirée sur le réseau.