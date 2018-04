Toulouse, France

Un petit geste pour l'homme, un grand pas avecTisseo : c'est la campagne de pub qui accompagne le lancement de Ticket Easy, la nouvelle application de la compagnie de bus toulousaine.

Plus besoin de ticket ou de carte Pastel

Grâce à cet outil, vous pouvez acheter un ticket depuis votre téléphone. Plus besoin de passer au distributeur ou chez un revendeur : une fois votre ticket acheté, pour valider, il suffit de coller votre téléphone là où vous passiez auparavant votre carte pastel. Le système s'adapte aux bornes actuelles, qui n'ont pas eu besoin d'être changées.

La majorité des titres de transports est disponible sur Ticket Easy

C'est simple, efficace, et les usagers du métro apprécient : la plupart saluent l'initiative, et affirment qu'ils sont prêts à télécharger cette application. Ticket Easy permet d'acheter les tickets 1 déplacement, 10 déplacements, aéroport, planète et événement, ainsi que les abonnements tout public et moins de 26 ans.

Deux applications Tisséo

Un bémol : Ticket Easy ne remplace pas Mobi Tisséo, l'application bien connue des toulousains qui permet de consulter un itinéraire et de recevoir des alertes en cas de perturbations du trafic. Il faut donc avoir les deux applications sur son téléphone. Mais Tisséo espère proposer, d'ici quelques temps, une application qui permettrait de fusionner les deux outils.