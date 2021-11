Mise en service espérée fin avril 2022 pour le téléphérique urbain Téléo à Toulouse

Ce n'est qu'un calendrier prévisionnel, mais on y voit un peu plus clair sur la mise en service du téléphérique urbain Téléo. Jean-François Lacroux, le directeur général de Tisséo Ingénierie, évoque désormais "fin avril 2022" pour que les Toulousains puissent grimper dans ce téléphérique qui reliera l'Oncopole à l'université Paul-Sabatier. "Mais on ne transigera pas avec la sécurité, si nous constatons des soucis, nous n'hésiterons pas à repousser" précise Jean-François Lacroux.

Les doutes de l'Institut de soudure sont levés

La visite de chantier a surtout permis de mettre au point sur la phase de test sécurité actuellement en cours. Elle devrait durer jusqu'au mois de janvier-février 2022 avant une demande d'homologation de la préfecture pour une mise en service. Le constructeur POMA effectue ses propres tests, ainsi que des organismes indépendants et agréés par l'État. C'est le cas de l'Institut de soudure qui a soulevé quelques interrogations sur des soudures des pylônes. "Aujourd'hui nous sommes sereins, les doutes sont levés et il n'y a pas de danger" se félicite Jean-François Lecroux. Philippe Laville, le directeur de projet pour le constructeur POMA explique que la contre-expertise a permis de lever ces doutes et que les circonstances du contrôle peuvent aussi expliquer ces interrogations: "L'institut de soudure a fait ses contrôles en position. Vous imaginez bien qu'au chaud, en atelier, ce n'est pas pareil que quand on est harnaché sur un pylône à plusieurs dizaines de mètres."

Des contrôles permanents

Les tests se poursuivent tout au long de la vie de l'infrastructure. Les services de l'État interviendront notamment chaque année pour vérifier la sécurité du téléphérique. "Il peut y avoir des points de doutes qui n'ont pas été tous levés mais qui ne sont pas critiques dans la sécurité de l'ouvrage. Ces points font l'objet d'une surveillance particulière afin d'être corrigés s'ils évoluent", détaille Vincent Conan, chef de projet pour Tisséo Ingénierie.