Toulouse ville la plus embouteillée de France aux heures de pointe après Paris

Les automobilistes toulousains perdent près de 6 jours et demi par an dans les bouchons. C'est le résultat du dernier classement TomTom des villes embouteillées.

Toulouse, France

Toulouse est la 8ème ville la plus embouteillée de France, selon le dernier classement du fabricant de GPS TomTom, derrière Lyon et Toulon. Mais si l'on regarde uniquement le trafic des métropoles aux heures de pointe (et non pas sur toute la journée) alors la Ville Rose grimpe à la 2ème place après Paris.

6 jours et demi passés dans les bouchons

C'est simple, à Toulouse les automobilistes perdent en moyenne 158 heures chaque année dans les bouchons pour aller travailler le matin et pour rentrer à la maison le soir. Cela représente 40 minutes par jour. Il n'y a qu'à Paris que c'est pire, puisque l'on passe 163 heures par an coincés sur la route dans la capitale.

Dans la Ville Rose, le gros point noir chaque semaine est le mardi matin entre 8h et 9h. Là, on compte 80% de temps de parcours supplémentaire. Et si le trafic moyen est stable en 2019, TomTom souligne quand-même que ça a été particulièrement éprouvant pour les automobilistes, à cause des différents mouvements sociaux.

Un pic a été atteint les 9 et 11 décembre derniers, au tout début de la grève contre la réforme des retraites. TomTom a enregistré 132% de temps de parcours supplémentaire autour de Toulouse ces jours-là.

Route de Paris, les automobilistes toulousains sont exaspérés