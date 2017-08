Tour cycliste Poitou-Charentes : Circulation perturbée dans Poitiers

C'est ce vendredi 25 août 2017 que le Tour Cycliste Poitou-Charentes 2017 prend fin. Arrivée prévue à Poitiers aux alentours de 16 heures. Pour des questions de sécurités, la circulation a été modifiée le temps de l'épreuve. Détail des rues concernées.

Dernière étape du tour Cycliste Poitou-Charentes ce vendredi 25 août 2017. Pour cette dernière ligne droite (façon de parler) les organisateurs prévoient une arrivée aux alentours de 16 heures à Poitiers. Pour des raisons de sécurité, la circulation est donc modifiée.

Les axes interdits à la circulation jusqu’à 20h

rue de Nimègue, sur le grand parking et sur une partie du petit parking à l’angle de la rue des Couronneries ;

sur le périmètre de la zone d’arrivée, délimité par la rue des Deux communes et le carrefour des avenues Robert Schumann et John Kennedy

A éviter également :

La rue des Cosses (Buxerolles), les départemantales 4 et 87 (toujours à Buxerolles). C’est sur le circuit.

Bus : des déviations mises en place

Les bus qui passent par les Couronneries et Buxerolles sont également déviés. Et ce, de 12 heures à 19 heures.

Ligne 2B : Pictavienne - 2B

Arrêt : Marbourg - sens Lavoisier - De 12:00 à 19:00 A l'occasion de l'arrivée finale à Poitiers de la 31°édition du Tour Cycliste International du Poitou Charentes, l'arrêt Marbourg ne sera pas desservi.

3Ligne 3 : Buxerolles Mairie-Galeries Sud

Arrêt : Lycée du Bois d'Amour - les deux sens

Arrêt : Place Mozart - les deux sens

A l'occasion de l'arrivée finale à Poitiers de la 31°édition du Tour Cycliste International du Poitou Charentes, les lignes de bus seront déviées sur tous le secteur de Buxerolles entre 12h et la fin de la course. De plus les arrêts Nimégue / Pépiniére ne seront pas desservis de la Journée.

Arrêt : Charles de Gaulle - les deux sens

Arrêt : Alfred de Vigny - les deux sens

Arrêt : Les Bizais - les deux sens

Arrêt : François Mitterrand - les deux sens

Arrêt : Vélodrome - les deux sens

Arrêt : La Pépinière - les deux sens

Arrêt : Nimègue - les deux sens

Arrêt : Marbourg - sens Poitiers Sud - Buxerolles Mairie

Arrêt : Buxerolles Mairie - sens Poitiers Sud - Buxerolles Mairie

Ligne 10 : Buxerolles Mairie-Milétrie Claudel. De 12h à 21h

Arrêt : Place Mozart - les deux sens

Arrêt : Berlioz - les deux sens

Arrêt : Jules Verne - les deux sens

Arrêt : France 3 - les deux sens

Arrêt : La Pépinière - les deux sens

Arrêt : Nimègue - les deux sens

Arrêt : Marbourg - sens Milétrie Claudel - Buxerolles Mairie

Autres lignes

Ligne 13 : Buxerolles Bourg-Champlain

Arrêt : Buxerolles Bourg - les deux sens

Arrêt : Buxerolles Rond-Point - les deux sens

Arrêt : Frères Lumière - les deux sens

Arrêt : Terrageaux - les deux sens

Arrêt : La Coulée - les deux sens

Arrêt : Salle des Sports - les deux sens

Arrêt : Voie Romaine - les deux sens

Arrêt : Berlioz - les deux sens

Arrêt : Jules Verne - les deux sens

Arrêt : Les Castors - les deux sens

Arrêt : Le Planty - les deux sens

Arrêt : Bernier - sens Champlain - Buxerolles Bourg

Arrêt : Quatre Vents - sens Champlain - Buxerolles Bourg

Autres lignes

16Ligne 16 : La Blaiserie-Vélodrome/St Eloi

Arrêt : Vélodrome - les deux sens

Arrêt : Charletterie - les deux sens

Tous les renseignements sur le site Internet de Vitalis.

