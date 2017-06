Tour de France 2017 : comment circuler et stationner en Dordogne les 11 et 12 juillet

Les 10, 11 et 12 juillet, la Grande Boucle sera en Dordogne. Le 10, jour de repos des coureurs, n'entraîne pas de fermeture de routes. Mais comment circuler les 11 et 12 ? Comment accéder aux villages départs de Périgueux et Eymet ? Découvrez les zones concernées par des restrictions de circulation.

Vous voulez vous rendre à Périgueux le 11 juillet ? Savoir où vous allez pouvoir vous garer à Bergerac ? Quelle route emprunter ? Après un jour de repos en Dordogne, les coureurs partent de Périgueux le 11 juillet en début d'après midi, pour arriver à Bergerac un peu après 17h. Le lendemain, ils partent d'Eymet, où la bastide sera privatisée, pour arriver à Pau en fin de journée.

450 gendarmes et réservistes, 200 policiers, 450 pompiers seront mobilisés assurer la sécurité des lieux de course. La préfecture déconseille de venir sur les lieux avec des sacs ou bagages volumineux et encourage à respecter les consignes de sécurité.

La route du Tour fermée le 11 juillet

De Périgueux à Bergerac, la route du tour sera fermée une heure avant le passage de la caravane. La rouverture aura lieu après le passage de la voiture balai (celle qui suit le dernier coureur).

Les horaires indicatifs - Préfecture de la Dordogne

L'accès à Périgueux (départ)

Une déviation sera mise en place à partir du 11 juillet à 9h pour contourner la ville.

Fermeture des sorties de l'échangeur N16 de l'A89

Où se garer : trois parkings (Digitales, Foire expo et Cré@vallée) sont prévus en périphérie avec des navettes gratuites.

Zone piétonne (fermée au stationnement et à la circulation) : la zone de départ du centre-ville (Francheville - Montaine - Tourny - Saint-Front). Filtrage des accès à partir de 6h jusqu'au départ complet du Tour.

Plan de circulation du 11 juillet - Ville de Périgueux

L'accès à Bergerac (arrivée)

La place du foirail et la plaine de Picquecailloux seront interdites au stationnement et à la circulation dés le 9 juillet 19 h.

L'accès à Bergerac le 11 juillet - Ville de Bergerac

L'accès au centre-ville de Bergerac - Ville de Bergerac

L'accès à Eymet (départ)

La bastide "privatisée" : la circulation et le stationnement sont interdits dans toutes les rues et parkings du mardi 11 juillet 16h au mercredi 12 juillet à minuit.

Parkings périphériques : ils sont mis en place au nord, à l'est et à l'ouest.

Accès camping-cars : les parkings de Moulière, du dessus des silos et de Bretous

L'accès à Eymet pour le passage du Tour de France. - ville d'Eymet

