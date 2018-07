Tour de France 2018 : comment accéder à Bagnères-de-Luchon et aux cols alentours les 24 et 25 juillet

Par Oanna Favennec, France Bleu Béarn et France Bleu Occitanie

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) est ville d'arrivée de la 16e étape du Tour de France le 24 juillet et de départ de la 17e étape le 25. Les coureurs termineront leur course ce mercredi à St-Lary-Soulan, station thermale des Hautes-Pyrénées. France Bleu vous aide à circuler et à vous garer.