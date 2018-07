Pays Basque, France

Le passage de la 20e étape du Tour de France, avec ses coureurs, et les 4.500 personnes les accompagnant, chamboulera la circulation ce samedi 28 juillet entre St-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Que vous soyez des habitués ou des novices des routes basques, France Bleu vous donne des repères pour mieux circuler et stationner ce jour-là, qui tombe, qui plus est, en pleines fêtes de Bayonne.

Pour encore plus d’infos pratiques, vous pouvez vous rendre directement sur le site Infotour64, un site du département des Pyrénées-Atlantiques dédié à la circulation pendant le Tour de France.

Accéder à St-Pee-sur-Nivelle (départ)

Comment accéder à St-Pée le 28 juillet © Radio France - Oanna Favennec

Où voir le départ ?

Le départ réel des coureurs se fait devant le fronton de midi à 16h29 (départ du maillot jaune). Le centre est accessible, même le fronton et la rue principale. Mais attention, seulement à pied !

Au parc des Berges, un écran géant sera installé pour le public, avec buvettes et jeux gonflables pour les enfants.

Les routes coupées

De 5h à 17h, tout accès en voiture sera interdit du rond-point d'Olha (celui du Netto) au rond-point d'Artzirin (celui de la Chistera). Les services techniques de la ville auront commencé le barriérage vers 20h la veille.

Accès au lac

Pour ceux qui voudraient se rendre au lac, sachez que les 170 véhicules de l’équipe du Tour y passeront la nuit précédente. Les parkings leur sont donc réservés. Mais le lac, son aquazone et sa tyrolienne seront ensuite accessible à partir du samedi 10h30, l’heure du départ de la caravane.

La carte des parkings et le parcours des coureurs

De nombreux parkings sont prévus aux abords du parcours : près du départ et de l’arrivée, mais aussi tout le long de ces 31 km. Attention, le parcours des coureurs est interdit à la circulation de 9h à 18h pour tous les véhicules.

Sur la carte interactive ci-dessus (réalisée le 11 juillet à partir des informations du département), retrouvez

le parcours des coureurs (en jaune),

mais aussi la localisation des différents parkings et leur capacité : en rouge les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, en vert ceux réservés aux camping-cars, en bleu les parkings pour les voitures

les accès interdits

Accéder à Espelette (arrivée)

Comment accéder à l'arrivée du Tour à Espelette le 28 juillet © Radio France - Oanna Favennec

Où voir l’arrivée ?

Le public est invité à se rendre sur la prairie, quelques dizaines de mètres avant l’arrivée proprement dite au rond-point dit Antton (le chocolatier). Là se trouve un écran géant pour suivre l’étape.

Les zones interdites

L’arrivée réelle des coureurs, ainsi que le marché couvert et une grande partie du centre d’Espelette sont des zones réservées à ASO (l’organisateur du Tour).

Les routes coupées