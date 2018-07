Saint-Lary-Soulan, France

L'arrivée de la 17e étape ce mercredi 25 juillet promet d'être spectaculaire : le col du Portet, hors catégorie, offre une montée de 16km à 8,7 % à 2215 mètres d'altitude, soit une ascension plus longue, plus raide et plus haute que l'Alpe d'Huez ! C'est l'étape la plus courte de la Grande Boucle depuis 30 ans avec ses 65 km, mais elle promet d'être intense. France Bleu vous guide pour que vous puissiez profiter au mieux du spectacle.

Les coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée entre 17h23 et 17h44. La caravane aura deux heures d'avance sur le peloton.

Comment accéder à l'arrivée du Tour. - colduportet.fr

Accès au Col du Portet uniquement à pied

Vous pouvez prendre des remontées mécaniques pour un tarif unique de 5 euros :

entre le village de St-Lary et le Pla d'Adet : téléphérique et télécabine ouverts à partir de 9h

entre Espiaube et l'ascension finale : ouverture de la télécabine du Portet (menant à l’arrivée) et du télésiège de Mouscadès (menant à 500m du parcours à hauteur du km 62 de l’étape).

Entre les deux remontées, une partie du trajet doit forcément être fait à pied :

soit par le chemin forestier de Cabane (environ 3 km sans grand dénivelé)

pour les plus sportifs, une randonnée est possible par les pistes entre le Pla d'Adet et l'arrivée de télésiège de Mouscadès (5,2 km, 450m de dénivelé, 1h30 environ). Le site du Col du Portet vous conseille de redescendre à pied par les itinéraires balisés jusqu'au Pla d'Adet.

Comment circuler

Jusqu'au 25 juillet (inclus), l'accès à la route du Col du Portet entre Espiaube et l'arrivée est réservé aux cyclistes et aux piétons. Stationnement et circulation sont impossibles sur Espiaube et la Route du col du Portet, même pour la caravane, qui s'arrêtera à Espiaube !

Le mercredi 25 juillet :

l'accès à Saint-Lary village et au Pla d'Adet sera possible jusqu'à midi.

la traversée de Saint-Lary en direction de l'Espagne sera impossible de 13h à 19h.

L'accès au Pla d'Adet ne sera pas possible entre midi et 23h.

La descente depuis le Pla d'Adet sera possible à partir de 19h, la montée à partir de 23h.

Itinéraire alternatif : pour repartir, le 25 juillet, il vous est conseillé d'attendre le plus tard possible, ou d'emprunter des itinéraires alternatifs (Cols d'Azet et de Peyresourdes, Hourquette d'Ancizan, Espagne).

Où se garer

Des parkings publics gratuits sont installés sur les secteurs du Pla d'Adet et du village. Les parkings du téléphérique et de la télécabine, au village de St-Lary sont réservés à l'organisation du Tour de France.

Différents types de parkings sont mis en place :

Pour les camping-car : des espaces seront prévus à l'ancien camping municipal (village) ainsi qu'au Pla d'Adet sur le coté "pistes" de la chaussée et sur le parking du Schuss.

: des espaces seront prévus à l'ancien camping municipal (village) ainsi qu'au Pla d'Adet sur le coté "pistes" de la chaussée et sur le parking du Schuss. Pour les voitures : des parkings supplémentaires gratuits sont proposés aux abords de Saint-Lary village et Vignec ainsi qu'au Pla d'Adet pour la journée du 25 juillet uniquement.

: des parkings supplémentaires gratuits sont proposés aux abords de Saint-Lary village et Vignec ainsi qu'au Pla d'Adet pour la journée du 25 juillet uniquement. Pour les résidents station (Pla d’Adet, Soulan, Espiaube) : le coté "vallée" de la route sera réservé aux résidents de la station. Pour les résidents d'Espiaube uniquement, des laisser-passer sont disponibles sur présentation de justificatifs auprès de l'Office du Tourisme. Ces laisser-passer permettent aux résidents d'accéder à leur hébergement les jours précédents le Tour mais en aucun cas de circuler lorsque les routes sont fermées.

Les plans du village de St-Lary, d'Espiaube et de Pla d'Adet. - colduportet.fr

Où dormir dans les hauteurs ?

Des zones de bivouac, dans lesquelles sont installés toilettes et poubelles sont prévues dans le secteur d'Espiaube. Pour des raisons de sécurité, le bivouac est interdit en dehors de ces zones.

Que faire à St-Lary en attendant le peloton ?

Un écran géant est installé au sommet du Col, pour suivre l'intégralité de l'étape. Un autre est installé au village de St-Lary, au village des partenaires, où se trouvent également des stands, des jeux et où des animations sont proposés.

La veille de l'arrivée, le 24 juillet, deux concerts :

au village : le groupe Sangria Gratuite à 21h

au Pla d'Adet : un autre concert est prévu au soir

Retrouvez toutes ces informations en téléchargeant le dépliant concocté par l'office du Tourisme spécialement pour le Tour de France.