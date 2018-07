Tour de France 2018 : comment circuler à Millau et Carcassonne lors de la 15e étape ?

Par Isabelle Lassalle, France Bleu Hérault, France Bleu Occitanie et France Bleu Roussillon

La 15e étape du Tour de France 2018 partira de Millau ce dimanche 22 juillet pour arriver, quelque 181 kilomètres plus tard à Carcassonne : un parcours à travers l'Aveyron, le Tarn et l'Aude. Toutes les infos pratiques, circulation et stationnement, dans les villes de départ et d'arrivée.