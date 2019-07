Tour de France 2019 : circulation et stationnement à Brioude pour l'arrivée de la 9e étape le 14 juillet

La 9e étape du Tour de France 2019 mènera les coureurs de Saint-Etienne à Brioude le dimanche 14 juillet et pour cette arrivée sur les terres de Romain Bardet, le public devrait se déplacer en nombre. Retrouvez dans cet article les informations pour circuler et stationner à Brioude ce jour-là.

La circulation et le stationnement seront modifiés pour l'arrivée du Tour de France 2019 à Brioude le 14 juillet.

Brioude, France

Le dimanche 14 juillet le peloton du Tour de France 2019 partira de Saint-Etienne pour une arrivée à Brioude en Haute-Loire. En ce jour de fête nationale, le public devrait être dense pour applaudir Romain Bardet sur ses terres et profiter des nombreuses animations sont prévues. Retrouvez toutes les informations pratiques pour stationner et circuler à Brioude ce jour-là.

Accéder à Brioude

En venant du Puy-de-Dôme au nord , accès possible toute la journée sans restriction

, accès possible toute la journée sans restriction En venant de l'est (Cantal) , accès ouvert jusqu'à 14h

, accès ouvert jusqu'à 14h En arrivant du sud (Haute-Loire), la RN102 sera fermée de 12h à 20h entre le giratoire de Cohade et l'échangeur de Vieille-Brioude

Les usagers en transit pourront faire demi-tour à chaque fermeture.

Les routes interdites à la circulation pour l'arrivée du Tour de France 2019 à Brioude le 14 juillet. - ©Direction interdépartementale des routes Massif central

Stationner à Brioude le 14 juillet

3.500 places de stationnement seront disponibles pour les automobilistes en provenance de Clermont-Ferrand, Saint-Flour et Le Puy. Une partie (2.500) près de la salle polyvalente, rue Croix Saint-Isidore et 1.000 avenue d’Auvergne.

Les parkings prévus pour assister à l'arrivée du Tour de France le 14 juillet à Brioude. - ©Ville de Brioude

Un parking spécial pour les personnes à mobilité réduite sera aménagé dans la cour de l’école de musique, 2 rue des Vignes et accessible en arrivant du nord de la ville. Un espace sera dédié aux PMR pour leur permettre de suivre la course dans de bonnes conditions boulevard Vercingétorix et près de la place de Paris, le lieu d’animations dès la fin de matinée. La cour de l'école de musique accueillera également un parking à vélos.

Enfin, un parking de 300 places pour les camping-cars sera installé près de la salle polyvalente (rue Croix Saint-Isidore).

Le plan de l'arrivée du Tour de France 2019 à Brioude ce dimanche 14 juillet. - ©ASO

Arriver en train

La SNCF mettra en place un train spécial au départ du Puy vers Brioude et également des circulations supplémentaires depuis Clermont-Ferrand,.

à lire aussi Avant le Tour de France, Brioude verra passer les coureurs du Critérium du Dauphiné en juin

Le programme de la journée à Brioude

A partir de 13h : de la place de Paris à l’avenue Léon Blum, retransmission sur écrans géants de l’étape

14h-14h30 : franchissement de la ligne d’arrivée par les jeunes du Vélo Sport Brivadois

15h30 : défilé de la caravane publicitaire (160 véhicules)

A partir de 16h50 : 1er passage des coureurs au niveau du giratoire de la Limagne (RN 102 en direction du Puy)

A partir de 17h30: arrivée des coureurs puis After Tour, des animations tout au long de la soirée sur kes différentes places de la ville

Retrouvez toutes les infos pratiques et le programme de la journée sur la page Facebook "Brioude roule pour le Tour".