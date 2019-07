Tour de France 2019 : circulation et stationnement à Saint-Flour pour le la 10e étape le 15 juillet

Saint-Flour, France

Pour la 10e étape du Tour de France 2019, le peloton partira le lundi 15 juillet de Saint-Flour dans le Cantal pour 2018 kilomètres vers Albi dans le Tarn. Après être passé sous le viaduc de Garabit et dans la cité thermale de Chaudes-Aigues, le peloton entrera très vite en Aveyron, par Laguiole puis Sébazac. Retrouvez toutes les informations pratiques pour stationner et circuler à Saint-Flour le lundi 15 juillet.

Accéder et stationner à Saint-Flour

En venant de Clermont-Ferrand au nord , prendre la sortie n°23 sur l'A75, direction Massiac puis suivre la N122 jusqu'à Murat. Prendre la D926 jusqu'à Saint-Flour, ville haute, zone d'activités de Montplain et de Volzac

, prendre la sortie n°23 sur l'A75, direction Massiac puis suivre la N122 jusqu'à Murat. Prendre la D926 jusqu'à Saint-Flour, ville haute, En venant du sud (Montpellier), prendre la sortie n°29 sur l'A75, Saint-Flour/Bellevue pour accéder à la zone d'activités du Crozatier ( circulation suspendue à partir de 8h30)

prendre la sortie n°29 sur l'A75, Saint-Flour/Bellevue pour accéder à la zone d'activités du Crozatier ( En venant d'Aurrilac, suivre la RN122 jusqu'à Murat pour la D926 jusqu'à Saint-Flour, ville haute, zone d'activités de Montplain

Une signalisation spécifique vous permettra de rejoindre les différents parkings mis en place ce lundi 15 juillet pour le départ du tour de France à Saint-Flour.

Comment accéder à Saint-Flour et stationner le 15 juillet prochain pour le départ du Tours de France 2019. - ©ASO

Navettes gratuites

Des navettes assureront le trajet vers le village départ du Tour de 7h à 8h45 le lundi matin, les retours se feront entre 12h30 et 15h30. Depuis les parkings des zones d'activités de Volzac et Montplain jusqu'au rond-point de la D926 et la D909, soit à cinq minutes à pied du départ. Depuis les parkings de la zone du Crozatier, les navettes iront jusqu'à la place de la liberté en ville bvasse soir à 25 minutes à pied du site du départ de la course.

Le site départ sera ouvert au public dès 9h, le départ fictif des coureurs est prévu à 12h10 depuis les allées Pompidou avant le départ réel à 12h20 à Viadeyres.

Un bus au départ de Clermont-Ferrand

La SNCF affrète un bus spécial au départ de Clermont-Ferrand pour assister au départ de la 10e étape à Saint-Flour le lundi 15 juillet. Le départ se fera à 6h50 de Clermont pour une arrivée à 8h20 à la gare de Saint-Flour. Retour à 13h à la gare de Saint-Flour, 14h30 à Clermont-Ferrand.