Tour de France 2019 : comment circuler et stationner à Toulouse les 17 et 18 juillet

Toulouse est ville de départ et ville d'arrivée du Tour 2019. Vous voulez aller voir les coureurs ? Tout simplement circuler dans la ville ? France Bleu vous dit tout pour vous y retrouver les 17 et 18 juillet.

Toulouse, France

Le mercredi 17 juillet, la grande boucle pose ses valise à Toulouse. L'arrivée est prévue en fin d'après-midi à Compans-Caffarelli. Le lendemain, départ depuis le Stadium, et passage par le quartier Bagatelle pour rejoindre les Pyrénées, et Bagnères-de-Bigorre. Comment circuler durant ces deux jours ? Comment accéder à l'arrivée ? Au départ ? France Bleu vous donne tous les détails pratiques.

L'arrivée allées Compans-Caffarelli le 17 juillet

L'arrivée à Toulouse le 17 juillet © Radio France - Oanna Favennec

Que faire à Compans-Caffarelli ?

Les horaires des animations :

13h : début des animations : stands sur les allées François-Verdier avec la boutique officielle du Tour de France

défilé de 80 enfants en vélo sur la ligne d’arrivée à Compans-Caffarelli

vers 15h15 : arrivée de la caravane

vers 17h15 : arrivées des coureurs

17h45 : podium de l’étape

à partir de 19h : repas partagé organisé par l’association Média Pitchounes à la Maison de quartier de Bagatelle

de 18h30 à 22h30 : le marché Victor Hugo s'offre une nocturne

à partir de 20h30, place Saint-Sernin : une balade vélo est organisée

Comment venir ?

Privilégiez les transports en commun ! La station Compans-Caffarelli (Ligne B) ne sera pas desservie toute la journée du mercredi 17 juillet, et pour cause, elle est située en plein parcours. Descendez plutôt stations Canal du Midi, Jeanne d’Arc, Jean Jaurès, Capitole ou François Verdier. Attention également, des lignes de bus seront déviés et la circulation de la navette du centre-ville sera elle aussi perturbée. Toutes les infos sur le site de Tisseo.

Comment circuler ?

Il est totalement interdit de circuler sur le parcours du Tour de France (le tracé détaillé à retrouver ici). La sortie du périphérique Lasbordes (sortie 17) est fermée de 10h à 19h.

La circulation est interdite dans les rues suivantes :

le mercredi 17 juillet de 10h à 19h. Route et avenue de Castres, avenue Camille Pujol, rue du Pont Guilhemery, place Dupuy, rue des Frères Lions, boulevard Lazare Carnot, boulevard de Strasbourg, boulevard d'Arcole

le mercredi 17 juillet de 4h à minuit dans les deux sens, et direction le centre-ville à partir du mardi 16 à 16h : Boulevard Lascrosses

Certaines rues sont mises à contre-sens

Rue des Jardins, rue Saint-Aubi, rue Pouzonville : le mercredi 17 juillet de 10h à 19h

Rue Lascrosses : mercredi 17 juillet de 4h à minuit

Rue Lordat : du mardi 16 juillet à 16h jusqu’au mercredi 17 juillet à minuit

Rue du Canon d’Arcole : le mercredi 17 juillet de 4h à minuit.

Où se garer ?

Le stationnement est interdit

du mardi 16 juillet à 15h au mercredi 17 juillet à 19h : route et avenue de Castres, avenue Camille Pujol, rue du Pont Guilhemery, place Dupuy, rue des Frères Lions, boulevard Lazare Carnot, boulevard de Strasbourg, boulevard d'Arcole

Du mardi 16 juillet à 15h jusqu’au mercredi 17 juillet à minuit : rue du Canon d’Arcole, boulevard La Marquette, boulevard Lascrosses

Les parkings ouverts :

Saint-Georges, Jean-Jaurès, Jeanne-d’Arc (sauf entrées et sorties côté boulevard Carnot de 10h à 21h)

Arnaud-Bernard : uniquement sortie rue Arnaud-Bernard de 10h à 21h

Les parkings fermés :

Carnot : fermé de 10h à 21h

Compans-Caffarelli : fermé de 4h jusqu’à minuit

Le départ du Stadium le 18 juillet

Le départ de Toulouse le 18 juillet © Radio France - Oanna Favennec

Que faire au village-départ ?

8h30-11h30 : ouverture au public des animations sur le parvis du Stadium et les allées Biènes

9h15 : départ de la caravane

11h15 : départ fictif des coureurs

Randonnée à vélo sur une partie de l'étape Toulouse-Bagnères-de-Bigorre organisée par l'Empalot Vélo Club

Comment venir voir le départ ?

En transports en commun ! Plusieurs arrêts de métro de la ligne B se trouvent à proximité du départ : Saint-Michel Marcel Langer, Empalot ou St-Agne.

Sachez que sur le réseau de tram, la circulation est interrompue entre les stations Arènes et Palais de Justice le jeudi 18 juillet jusqu'à 13h. En direction du centre-ville, la station Arènes fera alors (et momentanément) office de terminus.

Les routes fermées

Il est totalement interdit de circuler sur le parcours du Tour de France (le détail du tracé à retrouver ici)

Sur le périphérique, la sortie 26 La Faourette est fermée de 7h à 13h.

est fermée de 7h à 13h. Le jeudi 18 juillet de 4h à 13h : allée Fernand Jourdant, allée Gabriel Biènès, allée du Professeur Camille Soula.



: allée Fernand Jourdant, allée Gabriel Biènès, allée du Professeur Camille Soula. le jeudi 18 juillet de 7h30 à 13h : rond-point Michel Benech et avenue Grand Ramier, pont Saint-Michel, rue Sainte-Lucie, rue des Arcs Saint-Cyprien, rue Vestrepain, rue du Lot, rue de l’Ukraine, rue de La Faourette, route de Seysses.

Où se garer ?

Le parking du Stadium est bien évidemment fermé du mercredi 17 juillet 20h jusqu’au jeudi 18 juillet à 13h.

Le stationnement est interdit :