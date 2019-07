Tour de France 2019 : comment circuler et accéder à Tarbes et au col du Tourmalet le 20 juillet ?

Vous voulez assister au départ de la 13e étape du Tour de France à Tarbes ce samedi 20 juillet ? Regarder les vélos arriver le nez dans l'air pur du col du Tourmalet ? France Bleu vous liste les détails pratiques pour vous y rendre et circuler.

Occitanie, France

Le Tour, ses 176 coureurs et ses milliers de personnes qui gravitent autour (organisation, groupes, médias, partenaires...) quitteront Tarbes ce samedi 20 juillet, pour une arrivée prévue au Tourmalet, 117,5km plus tard, dans l'après-midi. Comment circuler ? Où vous garer ? France Bleu, radio officielle du Tour de France, vous dit tout.

Le départ de Tarbes

La caravane part du centre-ville de Tarbes vers 11h30, les coureurs deux heures après, vers 13h30. L'arrivée de la course est prévue à 16h50.

Comment circuler ?

Le parcours des coureurs (en jaune ci-dessous), est neutralisé à partir de 4h du matin. Beaucoup d'autres axes sont neutralisés. La circulation redeviendra normale le 20 juillet à 16h. Le détail des rues à retrouver sur l'arrêté de stationnement.

Le village-départ sera installé Place Marcadieu et les bus des équipes seront stationnés avenue de la Marne. Un passage pour le grand public sera organisé tout le long du village, et de l’Avenue de la Marne. Un accès sera également ouvert au public autour de l’église Ste Thérèse. La municipalité précise que les accès seront contrôlés par ASO, la société organisatrice du Tour.

Le parking de la Place Verdun sera fermé le 20 juillet de 7h à 13h ; les bus et taxis ne circuleront pas place Verdun toute la matinée.

Le départ de Tarbes le 20 juillet © Radio France - Oanna Favennec

L'arrivée au Tourmalet (Barrèges)

Comment circuler ?

Entre le Col du Soulor et le Col du Tourmalet, la circulation et le stationnement seront réglementés à partir du vendredi 19 juillet 8 h pour le stationnement et 15 h pour la circulation jusqu’au 20 juillet 20 h.

La route départementale 921 qui permet l’accès au Pays Toy (rond point Villelongue) sera fermée à partir de 12 h, dans les deux sens, le 20 juillet.

La route sera fermée à partir de Barèges le 20 juillet 2019 à 13 h 30.

La voie Laurent Fignon sera ouverte dès que la capacité d’accueil en amont sera saturée.

Venir en télésiège : les télésièges du Tourmalet (départ Super Barèges) et de L’Espade (départ La Mongie) seront ouverts à la montée uniquement de 9 h à 16 h. C'est gratuit. Il faut juste de prévoir de rentrer à pied.

Où se garer ?

Les camping-cars et voitures seront garés dans le sens de la descente, sur le bas-côté, sans empiéter sur la chaussée.

Le stationnement des camping-cars est strictement interdit de l’entrée du village lieu-dit « Cabadur » au 64 Rue Ramond – Résidence Les Grands Chalets

Le stationnement des véhicules hors poids lourds est autorisé sur les emplacements suivants :