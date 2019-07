Tour de France 2019 : comment accéder, circuler et stationner à Albi les 15, 16 et 17 juillet

Pour son édition 2019, la Grande Boucle passe trois jours, dont un jour de repos, à Albi. Comment accéder à l'arrivée ? Au village départ ? Comment se déplacer dans la ville ? Retrouvez toutes les restrictions de circulation, les conseils pour se garer, etc.

Albi, France

Vous voulez vous rendre à Albi le 15 juillet ? Savoir où vous allez pouvoir vous garer le lendemain ? Quelles routes éviter ? Le Tour de France passe, cette année, trois jours à Albi. L'arrivée des coureurs de St-Flour est prévue le 15 juillet en fin d'après-midi. Le lendemain, jour de repos, de nombreuses animations sont organisées dans la ville. Le mercredi 17, les coureurs partent de la capitale du Tarn dans la matinée pour rejoindre Toulouse, en Haute-Garonne.

À savoir : depuis le 7 juin, la mairie d'Albi a mis en place un numéro vert consacré à la circulation et au stationnement pendant le Tour de France. C'est le 0 800 2019 81. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h non stop. Les infos détaillées sont également à retrouver sur le site de la mairie d'Albi.

Lundi 15 juillet : l'arrivée des coureurs

Les cyclistes entrent à Albi par la route de Cordes puis le chemin de Gaillaguès. Ils empruntent ensuite l’avenue de Pélissier, l’avenue Dembourg, le boulevard de Strasbourg, les Lices Pompidou. L'arrivée place du Vigan est estimée vers 17h30. La caravane y sera arrivée vers 16h.

De 14 à 20h, le Fan Park et les Ateliers du Tour sont ouverts aux piétons place Lapérouse, boulevard Sibille et sur le parvis du Grand Théâtre. France Bleu Occitanie vous fait vivre cette arrivée en terre occitane de 16h à 19h.

La circulation

À partir de 2h du matin, une signalisation spécifique sera mise en place sur le parcours du Tour.

À partir de 7h, un couloir "barrièré" sera posé en continu sur le parcours.

Jusqu'à 12h, les voitures pourront traverser le parcours du Tour au carrefour de l'avenue Alsace-Lorraine et de l'avenue Albert Thomas.

De 12h à 19h, les quartiers situés au coeur du parcours seront fermés.

Jusqu'à 15h, les piétons pourront traverser le parcours du Tour aux deux extrémités du Pont Neuf.

Toute la journée, les entrées et les sorties seront possibles par le Pont Vieux.

Mardi 16 juillet : la journée de repos

Pendant cette journée, le Fan Park et les ateliers du Tour sont ouverts de 10h à 19h, boulevard Sibille (face au Palais de Justice), allée du Souvenir, allée de la Culture, et parvis du Grand Théâtre. Il y a un écran géant, un podium avec des animations, des stands de partenaires, un atelier de réparation et de gravage autour du vélo... Consultez le programme détaillé des animations sur cette page.

Toute la journée, France Bleu Occitanie vous fait vivre les coulisses de cette journée de repos.

Mercredi 17 juillet : le départ vers Toulouse

Vous pourrez voir les coureurs place Jean Jaurès à partir de 10h. Un podium signature et un écran géant y sont installés. Le Fan Park, est ouvert à tous de 9h à 15h Place Lapérouse/boulevard G.Sibille/parvis du Grand théâtre. 10h15 : ouverture du village départ (accessible seulement aux partenaires) place Jean-Jaurès. France Bleu Occitanie y sera installé de 10h à 12h pour deux heures d'émission diffusées en direct.

Le départ de la caravane du Tour est prévu à 11h35 rue Hippolyte Savary, le départ des coureurs à 13h35. Ils emprunteront la rue Hippolyte Savary, le boulevard général Sibille, la place Sainte-Cécile, le quai Choiseul, le Pont Vieux, la rue Rinaldi, la rue Capitaine Julia, et la route de Cordes.

à lire aussi CARTE - Tour de France 2019 : les horaires et le tracé de la 11e étape entre Albi et Toulouse

La circulation

Dans le quartier au cœur des organisations, la circulation est impossible depuis 2h du matin le 17 juillet jusque dans l'après-midi.

À 2h du matin le stationnement sera interdit le long du parcours . Une signalisation spécifique sera mise en place

À partir de 6h, un couloir est barrièré en continu.

À partir de 10h, la circulation sera totalement interrompue

10h-13h40 : sorties et entrées interdites dans les quartiers au cœur du parcours

Où se garer ?

Le stationnement sera limité durant les trois jours et même interdit le long du parcours.

Il y a deux parkings gratuits :

Aire de stationnement de Pélissier : située à quelques mètres du parcours, cet aire de stationnement peut accueillir jusqu'à 2 000 véhicules. Elle sera ouverte du samedi 13 juillet 9h00 au jeudi 18 juillet 17h00. Ligne d'arrivée et de départ à 30 minutes à pied. Elle accueille également les camping-cars.

Parking de l'université :ce parking de 600 places se trouve à 15 minutes à pied du centre-ville d'Albi, du Fan Park et de la ligne de départ.

Pour les camping-cars, qui peuvent se garer sur l'aire de stationnement de Pélissier, il existe trois stations gratuites pour vidanger les eaux grises et faire le plein d'eau :

Avenue Albert Thomas en direction de Carmaux-Rodez (à proximité du rond-point de l'Arquipeyre),

Parking de la Milliassole,

Pratgraussals.

Les parkings souterrains :

Parking de la Cathédrale (sous le marché couvert) : 54 rue Emile Grand, ouvertures 7j/7 24/24h

Parking des Cordeliers :rue de Sept-fonds (accès depuis l'avenue du Général de Gaulle). Entrées et sorties des véhicules interdites le 14 juillet de 13h à 21h et le 17 juillet de 2h au 18 juillet 2h.

Parking du Vigan : Lices Pompidou, entrées et sorties des véhicules interdites du 14 juillet à 14h au 16 juillet 2h.

Parking Jean Jaurès :entrées et sorties des véhicules interdites du 14 juillet à 14h au 18 juillet 1h.

Les transports en commun

Il n'y a pas de navettes prévues entre les parkings excentrés et le centre-ville, qui sera difficilement accessible en véhicule. La gare routière est déportée au rond-point de l'école des Mines.

Vous aurez trois solutions pour vous rapprocher du centre-ville en transports en commun :

Une navette liO (Ecole des Mines ⇔ Rond-point du Maquis "93 Boulevard Soult") de 6h à 19h avec un cadencement toutes les 20 minutes.

Descendre au dernier arrêt avant l'Ecole des mines et terminer à pied, par exemple sur les lignes 702, 709, 712, et 708.

Ligne R ou H du réseau ALBIBUS au départ du rond-point de l'Ecole des mines.

Les modifications de trajet et d'horaires du réseau de bus LiO sont téléchargeable ici pour le 15 juillet, ici pour le 16 juillet, et là pour le 17 juillet.