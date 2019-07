Tour de France 2019 : comment circuler pendant le contre-la-montre à Pau le 19 juillet ?

Pau, France

Pau va vivre au rythme des boucles du Tour de France ce vendredi 19 juillet. Toute la journée, vous pourrez croiser des cyclistes sur le parcours, mais aussi dans les rues de la ville d'Henri IV. Et cela risque de causer quelques problèmes de circulation. Pour bien vous préparer, France Bleu vous livre toutes les infos pratiques.

Comment circuler à Pau pendant le contre-la-montre ? © Radio France - Oanna Favennec

Un parcours emprunté dès les matin

Après 1939 et 1981, Pau accueille son troisième contre-la-montre de l'histoire du Tour. Les 27,5 km de la boucle traverseront Pau, Gelos, Mazères-Lezons, Uzos, Rontignon, Bosdarros, Gan, Jurançon... et retour à Pau. Et il y aura également une épreuve féminine sur le même parcours (cinq tour, soit 210 km), la Course by le Tour de France. Le départ des deux courses se fera stade Tissié (devant le Tour des Géants) pour une arrivée jugée place de Verdun.

Les horaires des courses

Femmes : départ 9h20, arrivée entre 12h27 et 12h46

Hommes : premier départ à 14h, dernier à 17h19. Première arrivée à 14h35, dernière à 17h54.

La Caravane roulera en deux convois. La première partie part à 9h10 du Stade du Hameau. Les deux tiers de la caravane passera sur le parcours après le départ de la course féminine, un tiers passera après la première boucle.

Où se garer ?

Les parkings ouverts : Clemenceau, Bosquet et Halles/République

Les parkings fermés : Verdun, Aragon, Beaumont, Stade du Hameau, Usine des Tramways et Stade Tissié

Comment circuler ?

Les axes fermés de jeudi 22h à vendredi (pas de réouverture avant 19h30) : avenue Gaston Lacoste, avenue Napoléon Bonaparte, avenue Léon Say, avenue Louis Barthou, allée Alfred de Musset, allée Gérard de Nerval, Bd des Pyrénées, voie Est place Royale, rue Henri IV, rue Gassion, rue Bordenave d'Abère, place Gramont, rue d'Espalungue, rue Marca, rue du 14 juillet, rue d'Itigny, rue Mulot, rue Bayard, rue du Maquis de Béarn.

Les axes fermés à partir de vendredi 4h : rue de Bizanos, avenue de Barèges, rue du 18e RI, cours Camou, rue de Liège, allée du Grand Tour, avenue de la résistance, rue Michelet.

Tous les détails sur le site de la mairie de Pau.