Tour de France 2019 : l'accès au Prat d'Albis devra se faire à pied ou en vélo

Foix, France

Il va falloir prévoir la tenue de sport pour espérer assister à la montée du Prat d'Albis. La RD 421, qui permet d'y accéder, est fermée depuis le dimanche 14 juillet. Un portique gardé par des agents de sécurité a même été installé mardi au rond-point de l'Université à Foix. Le stationnement dans cette côte est également interdit, tout comme le camping.

Deux solutions pour y monter le jour-J : soit faire les 12 kilomètres à pied le long de la route ou via les chemins de randonnées, soit prendre son vélo et tenter comme les coureurs du tour de gravir cette côte. Attention, l'accès aux vélos sera interdit à partir de dimanche 14 heures.

La circulation et le stationnement sur les cols interdits

Quant aux trois autres cols de cette étape, ils seront également fermés à la circulation et interdits au stationnement. Depuis, le 19 juillet pour le mur de Péguère et la veille du tour pour celui de Montségur et celui de Lers.

La montée du mur de Péguère sera même interdite au public à cause du risque d'éboulement rocheux.

Au niveau de la sécurité, il y aura 278 sapeurs-pompiers, 8 postes de secours, 590 gendarmes, 120 CRS et 58 policiers tout le long du tracé en Ariège. C'est un dispositif hors-norme qui est mis en place pour assurer la sécurité des spectateurs et des coureurs.