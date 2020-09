Tour de France 2020 : les restrictions de circulation à Châtel-Guyon

Pour cause de départ de la 13e étape du Tour de France à Châtel-Guyon vendredi 11 septembre, des restrictions de stationnement et de circulation sont mises en place les jeudi et vendredi.

Châtel-Guyon va vivre le départ de la 13e étape du Tour de France ce vendredi 11 septembre. Comme en pareil cas, la circulation et le stationnement vont être profondément perturbés, le stationnement en centre-ville dès le jeudi matin, et la circulation le long du parcours une bonne partie du centre-ville.

Stationnement interdit du jeudi 9h au vendredi 17h

Dans la perspective du village départ et du départ de la course en direction du Puy-Mary, le stationnement va être interdit dès 9h du matin le jeudi, avenue de l'Europe, rue de la Piscine, devant le centre de la Mouniaude et l'office du tourisme, la route de Riom, la rue de la Pérouse, l'avenue des Etats-Unis, l'avenue Baraduc, la place Brosson, l'avenue du Général de Gaulle, la rue des Remparts, l'avenue de Belgique, l'avenue de Broqueville, l'avenue de Russie et la route de Mozac.

Circulation interdite jeudi après-midi et vendredi jusqu'à 14h

Pour cause de village départ, une partie du centre-ville va être bouclé, interdit à la circulation. Du jeudi 12h au vendredi 17h, la circulation sera fermée aux voitures sur l'avenue de l'Europe, la rue de la Piscine, devant le centre de la Mouniaude et l'office du tourisme, la route de Riom, la rue de la Pérouse, l'avenue des Etats-Unis, l'avenue Baraduc, la place Brosson.

Pour les premiers tours de roues dans Châtel-Guyon, des rues sont également fermées, en l'occurrence l'avenue du Général de Gaulle, la rue des Remparts, l'avenue de Belgique, l'avenue de Broqueville, l'avenue de Russie et la route de Mozac.