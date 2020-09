Tour de France 2020 : les restrictions de circulation à Clermont-Ferrand

A l'origine, le Tour de France devait arriver et partir de Clermont-Ferrand en plein été. Autant dire que vivre ce même Tour de France à la mi-septembre va beaucoup plus impacter les déplacements en centre-ville, autour de la place de Jaude. Les difficultés de stationnements vont se faire sentir dès ce jeudi 10 septembre. Les soucis de circulation vont eux commencer dès ce vendredi 11 septembre au matin.

Le Tour de France va impacter le centre-ville de Clermont-Ferrand pendant trois jours - ©Ville de Clermont-Ferrand

Jeudi 10 septembre

Les restrictions démarrent dès la veille de l'arrivée du peloton à Clermont-Ferrand. Le stationnement est interdit rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 16h jusqu’au samedi 12 septembre à 18h. Interdiction de stationnement également le long du parcours de la 13e étape à partir de 16h jusqu’au vendredi 11 septembre à 14h.

Vendredi 11 septembre

Les restrictions de stationnement de ce jeudi perdurent. Elles s'étendent tout au long du parcours de la 14e étape ce vendredi à partir de 16h jusqu’au samedi 12 septembre à 14 h

Interdiction de circulation rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 10 h ce vendredi jusqu'au samedi 12 septembre à 18h

Samedi 12 septembre

Les restrictions de stationnement se durcissent un peu plus encore, avec une extension à l'avenue Julien et l'avenue Colonel-Gaspard jusqu’à 18h. Interdiction également sur les boulevards Berthelot et Duclaux, la rue Onslow et l'avenue Marx-Dormoy à partir du vendredi 16h jusqu’à 14 h ce samedi. Interdiction aussi le long du parcours de la 14e étape depuis ce vendredi 16h jusqu’à 13 h ce samedi

Interdiction de circulation rue Blatin, boulevard Desaix, avenues Julien, avenue du Colonel-Gaspard, boulevards Berthelot, Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy de 6 h à 14 h ce samedi. Les interdictions de circuler touchent aussi le boulevard Pasteur et l'avenue de la Libération de 10h50 à 11h30, ainsi que le long du parcours de la 14e étape de 9h30 à 13h

Comment aller en centre-ville de Clermont-Ferrand?

Il faudra privilégier les transports en commun pour venir en centre-ville de Clermont, notamment parce que les parkings Gambetta et Vercingétorix sont fermés du jeudi 20h au samedi 18h. Le parking Jaude 2 est lui fermé de vendredi au samedi à 18h. Le parking Jaude 1 reste ouvert pendant toute la durée du passage du Tour de France.

Face aux difficultés attendues, les transports en commun sont conseillés, même si de fortes perturbations sont à prévoir le vendredi 11 et le samedi 12 septembre jusqu’à 18 h. Le tram circule ce vendredi et samedi entre La Pardieu Gare et Maison de la Culture et entre Gaillard et Les Vergnes.