L'Ille-et-Vilaine reçoit la quatrième étape du Tour de France 2021, entre Redon et Fougères, le mardi 29 juin. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le stationnement, la circulation et les restrictions sanitaires dans le département.

Tour de France 2021 : comment circuler et se garer en Ille-et-Vilaine ce lundi et mardi

A Redon

Le stationnement interdit

Aux abords du Parc Anger du lundi 28 juin à 12h au mardi 29 juin à 17h. Le long du circuit et sur les rues perpendiculaires le mardi 29 juin de 8h à 15h.

Les restrictions de circulation et de stationnement à Redon, le jour du départ du Tour de France. - Ville de Redon

Les routes fermées

Une partie du boulevard Bonne-Nouvelle

Une partie du boulevard de la Liberté

Le quai Surcouf

la rue Lucien-Poulard

la rue de la Maillardaie

le quai Saint-Jacques

la rue des Douves

Tout le secteur du parc Anger

Les mesures sanitaires

Le parc Anger et ses abords à Redon ne seront accessibles que sur présentation d’un pass sanitaire pour les personnes de 11 ans et plus. Le port du masque y sera obligatoire.

A Fougères

Le stationnement interdit

La fan zone en centre-ville, autour de l'église Sainte-Madeleine de Fougères, sera interdite au stationnement du lundi 28 juin à 18h au mardi 29 juin à 23h. Cette zone est située entre le boulevard des Déportés, la rue Dugay-Trouin et le boulevard Edmond-Roussin. Le boulevard Huguette-Gallais est également interdit au stationnement durant cette période.

Les camping-caristes doivent impérativement se garer sur le parking de l'Aumaillerie, à la Selle-en-Luitré.

Les routes fermées

Rocade de Sermandière à Beauséjour : fermée de 6h à 19h le mardi 29 juin.

Rocade du giratoire de Villeneuve à Sermandière : fermée de 11h à 19h le mardi 29 juin.

Le boulevard Edmond-Roussin jusqu’à la rue Georges-Pompidou du lundi 28 juin à 18h au mardi 29 juin à 23h

Le boulevard de la Chesnardière du lundi 28 juin à 18h au mardi 29 juin à 23h

Le boulevard Huguette-Gallais du lundi 28 juin à 18h au mardi 29 juin à 23h

Le plan d'accès à Fougères, le jour de l'arrivée du Tour de France, le 29 juin 2021. - Ville de Fougères

Le pass sanitaire obligatoire

La rue de Laval et le boulevard des déportés à Fougères ne seront accessibles que sur présentation d’un pass sanitaire pour les personnes de 11 ans et plus. Le port du masque y sera obligatoire. Seuls trois accès seront ouverts pour contrôler les pass sanitaires et permettre l'accès à la fan-zone.

Les autres restrictions sur le parcours

Le temps de l'épreuve, les routes empruntées par les coureurs du Tour de France seront inaccessibles sur les créneaux suivants :