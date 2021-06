Tour de France 2021 : comment circuler et stationner à Châteauroux pour l'arrivée de la 6e étape

Après un départ de Tours, la 6e étape du Tour de France 2021 arrivera ce jeudi 1er juillet à Châteauroux et pour accueillir au mieux les coureurs et la caravane, la municipalité met en place des restrictions de circulation et de stationnement ce jour-là.