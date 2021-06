Tour de France 2021 : comment circuler et stationner à Vierzon pour le départ de la 7e étape le 2 juillet

Retrouvez le détails des restrictions de circulation et de stationnement pour le départ de la 7e étape du Tour de France 2021 à Vierzon le 2 juillet.

Le départ de la 7e étape du Tour de France 2021 sera donné le vendredi 2 juillet rue du Général de Gaulle à Vierzon. Les coureurs vont ensuite parcourir près de sept kilomètres dans les rues de la ville avant de rejoindre Le Creusot où sera jugée l'arrivée. Pour accueillir au mieux le peloton et la caravane, des mesures de restrictions de la circulation et du stationnement seront mises en place.

Stationnement et circulation interdits sur certains axes

Du jeudi 1er juillet à 12h au vendredi 2 juillet à 18h, la circulation et le stationnement seront interdits sur les voies suivantes ; place de la libération, rue Miranda de Ebro (entre la rue de Jérusalem et le quai d'Yèvre), rue du Général de Gaulle, rue Camille Desmoulins et place du cirque national Amédée.

Le détails des mesures mises en place dans le centre-ville de Vierzon ce vendredi 2 juillet pour le départ de la 7e étape du Tour de France 2021. - ©Ville de Vierzon

Les coureurs vont parcourir près de 7 km dans la ville ce vendredi 2 juillet. - ©Ville de Vierzon

Parkings et navettes

Des parkings sont prévus à la Noue, au stade Brouhot, à la piscine, au stade Robert-Barran, rue du Jonc, à la Genette et au cinéma Lumière. Si la météo le permet des parkings supplémentaires seront aménagés chemin du Verdin, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Anatole France, rue Alphonse Pradat, rue de Jérusalem et rue Boitard.

Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer pour assister à la course, le VIB mettra en place des navettes pour rejoindre le centre-ville depuis plusieurs quartiers avec un premier départ à 6h45.

Notez également que certaines rues seront entièrement barrées, même aux piétons. Il s'agit de la rue François Mitterrand, la rue du Général de Gaulle, la rue Rabelais, une partie de la rue des Ponts, la rue Voltaire et la place Péri.