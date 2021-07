Tour de France 2021 en Béarn et en Bigorre : comment accéder aux principaux cols des étapes pyrénéennes ?

Les coureurs arrivent le mercredi 14 juillet à St-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) avant une étape entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Luz-Ardiden le jeudi 15, puis un départ de Mourenx le vendredi 16 direction Libourne. L'accès aux cols de Peyresourde, Val Louron-Azet et du Tourmalet seront restreints

Les coureurs du Tour de France vont passer trois jours en Béarn et en Bigorre. Après une arrivée à Saint-Lary-Soulan, en haut du col du Portet, mercredi 14 juillet, le peloton rejoindra Pau pour retourner vers la Bigorre, direction Luz-Ardiden, le lendemain. Le vendredi 16 juillet, enfin, les cyclistes partiront de Mourenx, en Béarn, en direction de Libourne (Gironde). Si l'accès au col du Portet est d'ores et déjà fermé, il sera possible de regarder passer la caravane et les coureurs sur les quatre cols principaux : Peyresourde et Val Louron-Azet (1ère catégorie) mercredi 14 juillet, le Tourmalet et l'ascension vers Luz-Ardiden (hors catégorie) jeudi 15 juillet.

En montagne comme en plaine, toutes les routes par lesquelles passera la Grande Boucle seront fermées une heure avant le passage de la caravane et jusqu'à une demi heure après le passage des coureurs.

Arrivée à St-Lary-Soulan le 14 juillet

Pour cette 17e étape, l’accès au col de Portet est interdit aux véhicules à moteur à partir d’Espiaube. Il est possible d’accéder au col à pied, à vélo ou en télésiège depuis Espiaube et le village de St-Lary-Soulan. Le col de Peyresourde et le col d'Azet restent accessibles aux véhicules selon la fréquentation, mais la préfecture des Hautes-Pyrénées pourrait décider au dernier moment d'en restreindre les accès.

Il sera possible de stationner en bord des routes à condition de ne pas empiéter sur la chaussée. Interdiction en revanche de se garer dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels, ainsi que dans les voies particulièrement étroites. Des espaces de stationnement pour les camping-cars sont prévus à l’ancien camping municipal et à l’entrée nord du village, ainsi qu’au Pla d’Adet sur le côté “pistes” de la chaussée et sur le parking du Schuss - le côté “vallée” de la route étant réservé aux résidents de la station.

Pau - Luz-Ardiden le 15 juillet

Lors de la 18ème étape entre Pau et Luz-Ardiden, la circulation sera interdite entre La Mongie et Super-Barèges à partir du 14 juillet après-midi. La RD 921 sera également fermée à partir du 15 juillet à midi à partir de Villelongue. Les cinq derniers kilomètres avant l'arrivée, entre Viscos et Luz-Ardiden, ne sont plus accessibles depuis ce mercredi 7 juillet. Ces restrictions ne concernent pas les piétons et les véhicules non motorisés, qui peuvent circuler normalement.

Le stationnement est interdit entre La Mongie et Super Barèges à partir du 13 juillet au matin. Les vacanciers garés du côté de Barèges et de La Mongie doivent obligatoirement quitter l’itinéraire par La Mongie. La route devrait rouvrir à partir de 17 heures. Pour se garer, le département des Hautes-Pyrénées conseille les parkings de Bernazaou et de Luz-Saint-Sauveur, qui sont gratuits. Pour les camping-cars, le parking du Bédéret et l'aire Camping-car Park de Saint-Sauveur seront accessibles.